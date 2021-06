The Extraordinary Film Festival : participez au concours "Fais ton court !" sur le handicap

Pour y participer, réalisez un court métrage de 2 minutes , avec un smartphone, une tablette, une Go pro ou mini caméra de poche et donnez votre perception du handicap , peu importe si vous êtes porteur/porteuse ou non d'un handicap.

La RTBF et Cap 48 soutiennent chaque année The Extraordinary Film Festival, qui prône l'intégration positive des personnes handicapées. Ce festival bisannuel, créé en 2010 par Luc Boland , le papa de Lou, que vous avez notamment retrouvé dans The Voice Belgique, entame sa 6e édition. Il se déroulera à la maison de la culture de Namur du 10 au 14 novembre 2021.

The Extraordinary Film Festival est l'événement majeur du film sur le handicap en Belgique. Il est même le 3ème plus gros événement du genre dans le monde sur 15 festivals existants, en regard de sa fréquentation et de sa réputation.

Il dénombrait ainsi plus de 7.000 spectateurs lors de sa dernière édition en 2019. Depuis sa création en 2010, il compte même une augmentation croissante de 20% de spectateurs par édition.

En 2019, 830 films étaient engagés dans la sélection du festival et provenaient du monde entier. 87 films ont été retenus en compétition.

L'événement cherche à démystifier le handicap et à réétudier son intégration auprès du grand public et des professionnels du secteur par le biais de la culture cinématographique. Il est 100 % accessible pour tous, avec le label 100 % "Acess-I", à savoir traduction en langue des signes des rencontres avec les auteurs, sous-titrage adapté et audio description de tous les films, et accessibilité des lieux.