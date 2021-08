Testez le road trip en vespa ou en van et découvrez le savoir-faire viticole belge

Évadez-vous avec trois activités insolites recommandées par Juliette Grégoire dans Le 6-8 avec The Vespa Trip, My Donkey Van et le Chant d’Éole. Besoin de changer d’air en cette période de vacances ? Il y a toujours les bons plans insolites de Juliette Grégoire. La chroniqueuse vous a déjà renseigné de nombreux logements hors du commun en Belgique. Découvrez à présent trois activités touristiques originales à réaliser en famille ou entre amis : un tour de Bruges en vespa, un voyage en van, ainsi qu’un repas au Chant d’Éole près de Mons.

Un road trip en vespa à Bruges

Travelbase, à l’initiative du concept du road trip en vespa en Italie, propose désormais un tour d’une ville belge qui fait incontestablement penser à la Botte italienne : Bruges, la Venise du nord ! Vous pouvez effectuer le trajet accompagné(e) de trois autres personnes jusqu’au 30 septembre. Une nuitée à l’hôtel Die Swaene avec petit-déjeuner est suggérée en extra, afin de loger à Bruges la veille de votre départ ou le soir qui clôture votre road trip. Le rendez-vous pour enfourcher les vespas est fixé entre 10h et 12h, à 5 minutes à pied de l’établissement. Un guide vous explique comment fonctionne l’engin et vous effectuez un petit tour de reconnaissance sur le parking pour vérifier votre conduite. Ces vespas sont électriques et ne dépassent pas les 50 km/h. Pas besoin de permis mais vous devez être âgé(e) de minimum 23 ans et posséder un permis A ou B depuis au moins 2 ans. Deux itinéraires vous sont proposés à travers les polders flamands : Un de 50 km jusqu’au Zwin

Un de 80 km qui vous emmène jusqu’à Cadzand Un GPS vous guide également sur le trajet. Arrêtez-vous quand vous le souhaitez du moment que vous soyez rentrés entre 16h30 et 19h. Un panier garni varié et copieux est aussi proposé en extra pour le midi. Comptez 59€ par personne pour le voyage en vespa ou 99€ avec la nuitée et petit-déjeuner ou 119€ pour le pack complet avec le panier garni.

Un road trip en van des 60’s

Après les cheveux au vent sur votre vespa, pourquoi ne pas se sentir comme un hippie dans les 60’s et 70’s en conduisant un van vintage ? Rendez-vous pour cela à l’entrepôt My Donkey Van de Braine-L’Alleud pour rouler avec un Van VW T2 de 1973. Martin le gérant vous explique le fonctionnement du véhicule. Juliette Grégoire déconseille toutefois l’activité aux personnes qui n’ont pas leur permis depuis longtemps car il n’y a notamment pas de direction assistée. ►►► À lire aussi : Trois adresses insolites à tester cet été : une plage à Namur, un logement en tortue et un resto dans le noir Il s’agit d’une expérience presque immersive : prenez votre temps pour profiter des paysages qui défilent. Le van est équipé d’une kitchenette et d’une banquette qui se transforme en lit. Si vous aimez moins le vintage, vous pouvez louer un van plus moderne. il vous offrira davantage de confort. Un van T3 sera bientôt disponible, afin de couvrir les diverses générations. Comptez entre 100 et 160€ la journée selon la saison pour le van vintage, et 100 et 145€ pour le van moderne. Il est même possible de partir à quatre en plaçant une tente sur le toit ou d’ajouter un porte-vélo.

L'aventure dans un combi VW vintage - Extrait de Le 6-8 (155/255) - 12/08/2021 L'aventure dans un combi VW vintage

Dégustez des cuvées belges au milieu d’un domaine viticole

Et pourquoi ne pas utiliser le van pour vous rendre jusqu’au prestigieux domaine viticole du Chant d’Éole à Quévy ? Un restaurant éphémère y est installé depuis le mois de juin au beau milieu des vignes, en partenariat avec Pierre Richez, traiteur de la Ferme du Coq. Une cuisine 100% locale est proposée et s’accompagne de leurs propres cuvées du mercredi au dimanche. Testez par exemple l’Eole Spritz, sorte de Spritz wallon. Ce n’est pas une structure fermée, il y a donc des courants d’air qui peuvent s’installer malgré les chaufferettes. Prévoyez des vestes ou plaids pour ne pas prendre froid conseille Juliette Grégoire. Plusieurs formules sont proposées : le lunch entre 12h et 15h, des tapas avec visite du vignoble entre 15h et 18h et repas du soir dès 18h30. La visite, au prix de 10€ par personne avec dégustation, est un réel avantage dans l’expérience pour découvrir l’envers du décor de la viticulture en Belgique. Pour le repas, les entrées, plats et desserts sont proposés à des prix abordables, comme en brasserie.

Un restaurant éphémère au coeur des vignes à Quévy - Extrait de Le 6-8 (155/255) - 12/08/2021 Un restaurant éphémère au coeur des vignes à Quévy

