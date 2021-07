Terence Telle élogieux envers Nabilla, sa capitaine à Fort Boyard : "C’est quelqu’un d’adorable"

Terence Telle accompagnera sa capitaine d’équipe… Nabilla Vergara.

L’influenceuse et ancienne candidate de téléréalité qui participait pour la première fois au jeu d’aventure était "un peu stressée au début, comme tout le monde" révèle le mannequin. "Quand on va sur le fort on ne sait pas ce qu’il nous attend, on ne sait pas s’il y aura des bêtes, on veut répondre aux questions du Père Fouras correctement et ramener le plus de boyards possible pour l’association. Forcément c’est une petite pression comme tout le monde, mais aussi beaucoup de fous rires avec elle parce que c’est quelqu’un de très gentil. Je ne la connaissais pas avant et c’est quelqu’un d’adorable".

►►► À lire aussi : Fort Boyard de retour sur la RTBF : découvrez comment les candidats sont sélectionnés pour les épreuves

Dans l’équipe de Nabilla, seul Terence Telle avait déjà participé à une édition précédente du programme. C’était en 2019. "Comme beaucoup de personnes de mon âge, je ne ratais pas un épisode. J’étais donc très impressionné par les décors. J’étais avec une équipe que je ne connaissais pas trop. J’avais pas mal de peurs par rapport aux épreuves que j’allais passer" se souvient-il. "Je n’aime pas les petites bêtes mais j’aime bien aussi le côté challenge, où on se dépasse pour une bonne cause".

Pour sa participation en 2021, il sentait cette fois "un peu comme à la maison" sur le fort. "C’était moi qui rassurais mes autres coéquipiers car j’avais l’expérience".