Tenu par les pieds, il tente de récupérer son ballon

Oooops, la petite frayeur ! Hugues se fait un malin plaisir à nous donner le frisson avec ces perles du web qui dressent le poil.

Ça se passe en Russie, là déjà on a froid dans le dos. Ce sont trois potes qui visiblement devaient s’adonner aux joies du football urbain quand soudain… Le ballon s’est dérobé. Et pas du bon côté comme vous l’imaginez. Non, bardaf c’est pile dans l’eau. Les trois gaillards qui ne semblent pas avoir froid aux yeux tentent de hisser par le bas du pantalon le plus dévoué des trois pour récupérer le ballon figé en bas, tout en bas, très très bas…

Petit moment de suspense : vont-ils le récupérer, vont-ils y laisser leur dignité, vont-ils basculer l’un ou l’autre dans l’eau ? … Voici le petit moment de vérité et de frayeur épinglé par notre expert du genre.

Morale de l’histoire, quand les mecs jouent au ballon… Rien, vraiment rien ne les arrête, ils savent mouiller le maillot.