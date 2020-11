Tentez les techniques de peinture sans pinceau, cela fait un bien fou !

La peinture, cela fait du bien ! Elle permet de contrôler ses propres émotions, mais aussi de s'adapter à celles des autres. Ainsi, cet art procure une certaine stabilité émotionnelle, d'autant plus qu'il vous permet de découvrir autrement, et surtout de ressentir au plus profond de vous-même le bonheur, la joie, l'amour et la paix. Et puis on secrète des endorphines, les hormones du bonheur et cela, c'est top. En cette période automnale et tristounette, c'est peut-être l'occasion de vous essayer pourquoi pas à la peinture. Véronique Wese vous propose de découvrir dans Le 6/8 quatre techniques de peinture parfois très simples à réaliser avec des tutoriels pour y arriver.

La technique du racloir ou "Pooling" en anglais Idée déco et créative, tentez la peinture sans pinceau - © Tous droits réservés Comment faire un tableau abstrait facilement ? Si vous êtes nul en peinture comme Véronique Wese, voici une technique très simple à tester. C'est la technique du "Pooling" ou "Racloir" en français. C'est une technique qui consiste à étirer la peinture. Elle a été rendue célèbre par un artiste allemand, Richard Richter, l'un des artistes vivants reconnus mondialement comme l'un des plus chers au monde. Comme on ne va pas pouvoir acheter ses œuvres on va essayer de le créer soi-mêmes. La technique est assez simple, déposez vos petites gouttes de peintures sur une feuille, utilisez un racloir et le tour est joué. Votre oeuvre est réalisée. À vous de jouer! Regardez plutôt sur ce compte Instagram s'appelle moglea.

La technique du pochoir Idée déco et créative, tentez la peinture sans pinceau - © Jeffrey Coolidge - Getty Images Le Pochoir Street art... C’est quoi ? Si vous aimez le Street art, il y a un site internet Slave2point0.com qui nous apprend à utiliser le pochoir si vous voulez créer une fresque dans votre intérieur ou pourquoi pas un mur extérieur. La technique : vous partez d'une photo que vous aimez, vous l'imprimez en noir et blanc, mais attention il faut un très bon coup de ciseau et c'est assez compliqué car il faut agrandir l'illustration. Du coup Slave2point0 peut le faire pour vous. Il suffit d'envoyer l'illustration et le tour est joué. Si vos voulez vous inspirez, retrouvez une multitudes d'idées et de tutos sur : Slave2point0.com

La technique du "Boxing Painting" Ushio Shinohara artiste japonais - © Tous droits réservés Origine ? La boxe peinture est une technique pour vous défouler surtout quand on trop chez soi comme maintenant. Dans les années cinquante un artiste japonais, Ushio Shinohara surtout connu pour ses "peintures de boxe" créées avec ses lunettes de bain en frappant une toile à l'aide de gants de boxe préalablement trempés dans de l'encre sumi-e ou de la peinture. Ushio Shinohara a inspiré d'autres artistes contemporains comme Omar Hassan, peintre boxeur professionnel d'origine Italo Egyptienne. Tombant malade, Omar Hassan a dû laisser ses rêves de côté et s'est lancé dans la peinture . Il a donc décidé de mêler la peinture et sa passion la boxe. "Cela peut faire passer un message : quand on tombe on peux toujours se relever". Ses œuvres font le tour du monde. Pour débuter, la technique du "Boxing Painting" est à essayer à l'extérieur !

Le "Body Printing Le "Body Printing - © Tous droits réservés La différence avec le body Painting c'est qu'ici on va peindre un support avec le corps ou avec notre partie notre corps et on ne va pas peindre notre anatomie. La technique a été popularisée par Yves Klein dans les années cinquante. Vous pouvez le faire chez vous avec de la peinture corporelle. Et si cela vous dit il y a un kit de peinture créé par une start-up strasbourgeoise qui s'appelle les sex-art : tout est dit sur la boîte. On y retrouve tout ce qu'il faut un manuel, une toile, un drap,... pour vous expliquer comment faire. C'est une technique qui permet de sortir de votre zone de confort et à faire avec qui vous voulez. Attention de bien utiliser le Kit de peinture corporelle

