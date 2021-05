Tendance alimentaire de demain : quel est le secret des "super fruits" ?

Le pouvoir antioxydant se mesure par l’indice ORAC . Il est recommandé de consommer entre 3000 et 5000 unités ORAC par jour, ce qui correspondrait à environ dix fruits par jour , analyse la nutritionniste. Cet indice dépendra aussi de l’état dans lequel se trouve l’aliment (frais ou sec). "Il diminue lors de la cuisson, sauf pour la tomate et la pomme de terre", ajoute-t-elle.

Pour aider notre corps et se garantir une santé de fer, il sera d’ailleurs très important d’ apporter un surplus d’antioxydants à notre organisme afin de nous mettre à l’abri de la cascade d’oxydations, et donc de vieillissement cellulaire .

"Au niveau de la capacité antioxydante, il y a effectivement de grosses différences", démontre Chantal, "après, bénéficiant d’une forte valeur marketing, les "super fruits" sont parfois abusivement mis en avant par certains industriels dans des produits qui en contiennent en fait très peu. Et puis il y a la question du durable", finit-elle par préciser.

Manger ne peut pas devenir un calcul, mais cela reste bien d’être informé

Si ces fruits apportent également une certaine nouveauté, ils ne sont cependant pas indispensables. "Rassurez-vous, à partir du moment où vous consommez les 400g de légumes et 250g de fruits recommandés dans une assiette avec nos fruits et légumes de tous les jours, vous aurez suffisamment d’antioxydants. Mais elle doit être comme ceci midi et soir, ce n’est pas évident", constate la nutritionniste.

En conclusion, on retrouve parmi les aliments plus riches en antioxydant et plus facilement trouvable chez nous :