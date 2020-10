TELL ME WHY

"Tell me why" & "Mafia definitive Edition" : deux jeux vidéos au top level - © Tous droits réservés

Après 10 ans de séparation, les jumeaux Tyler et Alyson se retrouvent pour vendre leur maison d’enfance. Rapidement, ils découvrent que leurs souvenirs ne reflètent pas la réalité de leur passé. Tell Me Why est le dernier jeu d’aventure narratif de DONTNOD Entertainment, le studio à l’origine du célèbre Life is Strange. Dans ce récit mystérieux et intime, les jumeaux Tyler et Alyson Ronan se retrouvent et utilisent le lien spécial qui les unit pour découvrir la vérité sur leur enfance aimante, quoique troublée. En toile de fond : la jolie petite ville imaginaire de Delos Crossing en Alaska

C’est vous qui décidez du scénario avec ce jeu d’aventure !

Ça se présente un peu comme un jeu d’enquête. C’est une association d’idées et les choix que l’on va faire auront une incidence sur les souvenirs des gens. Il y a beaucoup de place à la narration, au scénario. C’est un jeu sur le genre, l’identité : une thématique moderne.

C’est atypique : investir dans un scénario bien plus que dans l’interactivité, c’est bien joué ! C’est une pure réussite, c’est un produit qui fait avancer l’univers du jeu vidéo.

Tell Me Why comporte trois chapitres, dont un sorti le 3 septembre et le prochain est prévu pour ce 10 septembre 2020.