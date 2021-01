Taylor Swift et Claudio Capéo cartonnent tous les deux avec leur nouvel album

Les sorties musicales se font plus rares en ce début 2021. Outre la sortie du nouvel album solo de Paul McCartney en décembre et du troisième album du jeune Zayn Malik , Taylor Swift se démarque avec un nouvel album surprise ainsi que Claudio Capéo qui rend hommage à son Italie natale. Ces deux albums surprennent d'ailleurs agréablement le public en ce début d'année 2021.

Bruno Tummers s'est penché dans Le 6-8 sur les sorties récentes des albums de Taylor Swift et de Claudio Capéo qui connaissent un certain succès.

© Universal

Taylor Swift fait office de grand nom de la variété depuis une dizaine d'années. L'auteure-compositrice-interprète américaine de 31 ans compte déjà plus de 40 millions d'albums vendus en physique, rien que cela.

Alors qu'elle a habitué son public à une "pop assez colorée" comme sur le tube Shake It Off, observe Bruno Tummers, l'artiste a complètement surpris son public en juillet 2020 en sortant un album inattendu conçu pendant le confinement, baptisé Folklore, et qui change radicalement d'univers.

"Il s'éloignait de la pop grand public de ses consœurs et allait dans une veine plus folk. Elle s'est débarrassée de toutes les tenues et pochettes colorées d'un univers un peu bubble gum pour une image beaucoup plus épurée qui sent l'automne et le feu de bois" analyse le chroniqueur.

Taylor Swift, sur qui le confinement semble avoir été très bénéfique pour sa productivité, a depuis quelques semaines offert une suite à cet album avec un nouveau disque : Evermore. Cet album se marque par sa grande douceur et son côté très intimiste mis en avant par divers titres en piano-voix. "J'ai trouvé cela assez réussi" se réjouit Bruno.