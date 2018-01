"Taqawan", le gros coup de coeur de Michel Dufranne !

"La fin de la solitude" de Benedict Wells

"La fin de la solitude" de Benedict Wells - © Tous droits réservés

Publié aux Editions Slatkine & Cie, il s'agit du premier roman traduit en français de Benedict Wells, un auteur allemand de 34 ans, mais son quatrième roman au total.

Que d'émotions dans cet ouvrage ! C'est l'histoire d'une fratrie : Marty, Liz et Jules, qui n'a rien en commun avec ses frères et soeurs. Le 8 janvier 1984, leurs parents décèdent dans un accident de voiture et les enfants sont donc placés dans un orphelinat. On va alors suivre pendant 30 ans le destin de ces frères et soeur, séparés à leur arrivée à l'orphelinat, mais surtout le destin de Jules le cadet. Après le drame, ils deviennent des étrangers les uns pour les autres : Jules, autrefois si sûr de lui, devient le plus romantique, le plus solitaire des trois...

Dans ces destins croisés, un élément de fond récurrent : le deuil. Peut-on faire réellement un jour son deuil ?

"La fin de la solitude" est un concentré d'émotions très bien écrit avec une analyse psychologique des personnages juste et vraie. On ne ressort pas indemne de cet ouvrage !