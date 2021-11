Sting s'inspire d'Anvers et de Rubens dans son nouvel album métaphorique, "The Bridge"

De l'eau a donc coulé sous les ponts pour Sting qui avait auparavant l'habitude de sortir un nouvel album studio tous les trois ans depuis la fin de Police . Cinq ans après ses dernières compositions originales sur 57th & 9th, il revient avec un nouveau disque, The Bridge, qui jette des ponts entre son passé, le présent et le futur.

Depuis une dizaine d'années, l'auteur-compositeur-interprète de 70 ans s'était attaché à offrir à ses classiques un nouvel habillage sonore , que ce soit en symphonique, en duo, ou avec des sonorités plus modernes.

Le charismatique leader de Police revient avec un 13e album, intitulé The Bridge. Bruno Tummers s'intéresse à ce nouveau projet, qui se réfère au passé et au futur du célèbre artiste britannique.

© Universal

Le premier extrait s'intitule If it's Love et pour Bruno Tummers, "la mélodie est redoutable" avec un message qui correspond bien à la période de Noël.

Sting n'a donc rien perdu de son talent d'auteur-compositeur, ni de son talent d'interprète : même à 70 ans, sa voix n'a pas bougé.

Le nom de l'album se réfère aux histoires interconnectées entre elles que raconte le chanteur, qui propose un pont entre son passé et le présent. "Je pense que l'écriture et la composition sont toujours des thérapies pour moi. Cela implique l'inconscient. Je compose de la musique puis je lui demande de me raconter une histoire. Je dois m'accorder avec ce qu'il se passe dans mon subconscient, car il contient surtout le passé mais aussi une idée de ce que pourrait être le futur. La métaphore de tout l'album est donc le pont" explique le chanteur à Classic 21.