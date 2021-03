Sting célèbre tous ses duos dans une compilation et les Français y sont à l’honneur

Avec pour le moment plus de 47 années de carrière à son actif et des albums vendus à des millions d’exemplaires, tant avec son groupe The Police qu’en solo, Sting a aussi eu le temps de réaliser de nombreux duos impressionnants.

© Universal

Les duos de Sting se sont généralement retrouvés "sur les albums des autres" observe Bruno Tummers, satisfait de trouver un contenu qui regroupe toutes ces performances du leader de Police.

On constate ainsi que Sting a chanté avec des artistes de renommée internationale : Julio Iglesias, Eric Clapton, Craig David, Annie Lennox, Shaggy ou Zucchero.

L’auteur-compositeur-interprète britannique a aussi exploré des horizons éloignés du rock. Sur Duets figure par exemple sa reprise du standard de jazz, My Funny Valentine, avec le pianiste Herbie Hancock, premier single de cette compilation, ou son duo oriental sur Desert Rose avec Cheb Mami. "Il arrive à passer d’un style musical à l’autre et Desert Rose était la rencontre entre la pop et le côté plus oriental" analyse ainsi le chroniqueur musical.

Sting s’est confié sur la naissance de cette collaboration à l’occasion de la sortie de cette compile : "Cheb Mami, je l’ai rencontré à Paris en 1999. J’avais sorti une chanson qui était très influencée dans les clubs de musique rai du nord de Paris. J’étais inspiré par cette musique alors j’ai écrit une chanson qui ressemblait à celle que j’entendais, comme un hommage. J’ai pensé qu’il me fallait une voix authentique pour chanter avec moi. J’ai rencontré Cheb Mami avec sa belle voix étrange et unique. On a enregistré Desert Rose et ce fut l’un des plus grands succès de l’année dans le monde entier. Ce fut un succès dans les pays arabes, en Israël, une de ces chansons qui franchissent les frontières".