Stéphane Vanhandenhoven sur "Affaire conclue" : "L’ambiance entre les acheteurs est devenue encore meilleure"

Agé de presque 60 ans, Stéphane Vanhandenhoven a toujours grandi avec la télévision. Il est donc bien placé pour comprendre que l’adaptation d’une émission à son public reste primordiale pour continuer à performer. "En 20 ans, elle a drôlement évolué. Entre le noir et blanc, Loana et la piscine et maintenant, il y a eu pas mal de vagues. On donnera donc beaucoup plus la parole aux vendeurs et aux acheteurs qui expliqueront pourquoi ils ont acheté ou pas l’objet. On va positiver l’achat et la vente en expliquant le pourquoi du comment".

Affaire conclue compte plus d’une dizaine d’acheteurs qui se répartissent à tour de rôle les sièges disponibles face aux vendeurs.

Stéphane Vanhandenhoven a rejoint l’équipe en 2018 et depuis, de nouveaux acheteurs ont intégré la grande famille de l’émission de Sophie Davant alors que d’autres l’ont quittée comme Pierre-Jean Chalençon. L’antiquaire belge révèle l’ambiance qui règne actuellement sur le plateau, et celle-ci a fatalement changé.

"Je suis arrivé le 10 janvier 2018 il me semble, en même temps que Caroline Margueridon. Ils étaient 5 et on était désormais 7 acheteurs. Maintenant je crois qu’on doit être 16. L’ambiance a donc forcément un peu évolué car on tourne moins par mois chacun. On se voit malheureusement moins l’un l’autre et il y a des manques" observe-t-il. "Mais comme on connaît le déroulement de l’émission, je dirais que l’ambiance est devenue encore meilleure. Ces vacances on s’est tous plus ou moins appelés les uns les autres pour savoir comment chacun allait. Il y a quand même de plus en plus de relations en dehors de l’émission et bien sûr on a chacun nos préférés. C’est comme dans la vie, on ne peut pas avoir d’affinités avec tout le monde".