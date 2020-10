Star Wars™ Squadrons & Tennis World Tour 2 : dans l'espace ou sur le court, c'est à vous de jouer

STAR WARS™ SQUADRONS

On va piloter la navette spatiale. Si vous rêvez de piloter un vaisseau spatial, vous serez ici dans une expérience de pilotage des plus authentique.

Ça se passe après la destruction de l’étoile noire, on est ainsi juste après la première trilogie, donc à l’épisode 6 de la série. On retrouve de nouveaux personnages et on va passer d’un camp à l’autre. Les pilotes triompheront en équipe dans des lieux connus et inédits, dont la planète géante gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.

Dans ce jeu, vous prenez le contrôle des différentes classes de chasseurs de la Nouvelle République et de l’Empire, comme les X-wings et les chasseurs TIE. Vous pouvez modifier votre vaisseau, redirigez la puissance entre ses différents systèmes et détruisez vos adversaires dans des combats spatiaux stratégiques. On est en vue subjective, c’est très soigné et on peut même jouer en VR : en totale réalité virtuelle.

On a une gestion d’énergie à prendre en charge, on doit ainsi équilibrer les 100% d’énergie dont on dispose et la répartir judicieusement dans les propulseurs, dans les boucliers, les tirs, … On dispatche cette énergie selon l’action. Il y a bien entendu de la stratégie en jeu !

En solo ou en multi

Le mode solo existe bien entendu ou alors, vous pouvez partager une session en multi jeu en ligne. Il y a des affrontements 5 contre 5, là où il faut faire appel au talent de chacun mais aussi se jouer de la coopération pour que cela fonctionne.

De prime à bord, on est dans une profondeur de champ car on est dans cet infini mais il y a une certaine lenteur peut être à déplorer. Les amateurs de combats spatiaux seront ravis d’autant que ce jeu n’est pas des plus onéreux non plus.

Vous pouvez donc attacher votre ceinture, percevoir toute l’adrénaline des combats aériens et jouer en solo ou vivre cette expérience Star Wars Squadrons entièrement en réalité virtuelle (VR).