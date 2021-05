Star Wars Day : retour sur les raisons du succès de cette saga légendaire

A l’occasion du Star Wars Day ayant lieu chaque année le 4 mai, Le 6-8 s'est plongé dans l’univers de la célèbre saga. Notre spécialiste cinéma, Nicolas Buytaers revient notamment sur quelques anecdotes ayant façonné ce succès inouï. Star Wars voit le jour en 1977 avec la sortie du premier film, qui sera en réalité le quatrième épisode d’une saga n’étant à ce moment pas encore assurée de voir le jour. Mais la sauce prend, et pas qu’un peu. Star Wars, sa musique et son générique révolutionnent le genre. La science-fiction décolle. Jusqu’à ce jour, la franchise a rapporté plus de 60 milliards de dollars dans le monde. Un chiffre pour le moins hallucinant !

George Lucas, ce visionnaire

© Getty Images / FilmMagic / Michael Tran Cette saga, on la doit à un certain George Lucas, visionnaire en la matière. Face aux réticences initiales des sociétés de production, Lucas décide de commencer la double trilogie qu’il avait alors en tête par l’épisode 4 : "Pourquoi a-t-il fait ça ? Il s’agit en fait du film le moins cher, où l’histoire était la plus simple à raconter. Le film se tient en un seul épisode avec un début, un milieu et une fin", analyse Nicolas Buytaers. A l’époque, le cinéaste tente de convaincre la 20th Century Fox qui lui allouera un budget modeste (150.000$) pour l’écriture du scénario et la réalisation du premier film. En échange, George Lucas souhaite récupérer les droits du merchandising, notion encore méconnue dans les années 70 : "La société de production a accepté. Il décide d’en faire des produits dérivés, des jouets et c’est un véritable carton", ajoute-t-il. Au total, les produits dérivés rapporteront plus de 40 milliards de dollars de recettes, et feront la fortune du réalisateur star. On raconte que 12 milliards de jouets ont été vendus entre 1977 et 2017, imaginez, cela fait 9 jouets vendus toutes les secondes

Star Wars, un remake ?

L’histoire de La Guerre des Etoiles paraît simple. La princesse Leia est kidnappée et enfermée dans une station spatiale, comparable à une planète. Luke Skywalker, un jeune homme voué à un brillant avenir, aidé d’Han Solo, un contrebandier et voyou qu’on aime détester vont ainsi tout faire pour libérer la princesse. "Ce film est en fait le remake d’un classique du cinéma japonais. "La forteresse cachée". On est loin de l’univers, mais l’histoire est tout à fait similaire. On retrouve d’ailleurs des éléments du film japonais dans les films Star Wars", indique le chroniqueur.

Star Wars les infos inédites 2/2 - Le 6-8 - 04/05/2021 Star Wars les infos inédites 2/2

Une erreur devenue culte

L’univers Star Wars compte énormément de personnages. De nombreux acteurs se sont donc succédés dans la série. Le célèbre personnage de Dark Vador a notamment été incarné par 9 comédiens différents. "Mon personnage préféré est certainement le Stormtrooper, ce soldat de l’Empire", avance Nicolas. "D’ailleurs, on peut voir que l’un d’entre eux se prend la porte dans cette scène devenue culte", explique-t-il après avoir fait chercher Sara et Hugues dont les costumes du jour ont été prêtés par Festival Center Charleroi (Merci à eux!). Une erreur passée inaperçue sous l’œil de George Lucas, qui, amusé, décidera de conserver cette version malgré les effets spéciaux qu’on aurait pu lui ajouter afin de la corriger. ►►► À lire aussi : Le thème d’amour de Star Wars composé par John Williams sublimé par un studio d’animation "Daniel Craig, dernier James Bond, joue également l’un d’entre eux dans cette scène. C’est un clin d’œil parce que l’acteur jouait certainement dans le studio d’à côté et est apparu pour le fun", raconte-t-il. Enfin, selon une étude très sérieuse aux Etats-Unis, l’Etoile Noire, station spatiale de combat ultime construite par l’Empire Galactique a été estimée à une valeur de 850 millions de milliards de dollars, si l’on devait la construire. "Et puis, on a toujours cru que "Que la force soit avec vous" était la phrase la plus célèbre, mais "I have a bad feeling about this", soit "J’ai comme un mauvais pressentiment" est citée dans tous les films de la saga", conclut le critique cinéma.

Rencontre avec Jérôme Fabry de « La 501ème Légion » Star Wars - Le 6-8 - 04/05/2021 Rencontre avec Jérôme Fabry de « La 501ème Légion » Star Wars

La 501e Légion soutient "Kick Cancer" !

Jérôme Fabry est membre de "La 501st FanWars Garrison South Belgium", un club de fans consacré à la création et au port de répliques fidèles d'armures des troupes d'assaut impériales et d'uniformes impériaux de l'univers de Star Wars en Belgique francophone. Une club reconnu par la 501e Légion, organisation mondiale du genre reconnue par LucasFilm. "On représente tous les personnages de l'Empire. N'importe quel fan peut nous rejoindre à condition d'être majeur et de disposer d'un costume ajusté. C'est d'ailleurs assez stricte puisqu'il existe des guides de référence où l'on doit respecter un maximum d'éléments pour que notre costume soit pratiquement identique à celui qu'on pourrait trouver dans les films", explique-t-il. Le club soutient notamment Kick Cancer et participera notamment à "Run to Kick", une marche/course parrainée organisée ce 26 septembre par la fondation, à laquelle participeront les personnages de l'Empire. Pour soutenir l'initiative, c'est par ici. May The Fourth Be With You !

