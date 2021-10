Star Academy : Jean-Pascal tacle les candidats qui ont boycotté les 20 ans, "Vis-à-vis du public c’est maladroit"

Il a cependant connu un passage à vide entre 2013 et 2018, au moment de son divorce et de la fin de Section de recherches série dans laquelle il jouait. "Tu as des tensions, moins de finance et comme j’ai eu la garde de mes enfants j’avais deux options : ou je vais à Paris, je vends la maison, je prends un risque et pense à ma carrière et les enfants suivront, ou je pense à mes enfants, ma carrière on s’en fout. La priorité c’était la famille. Je suis donc resté à Saint-Jean-de-Luz, j’ai fait des petits tafs pendant quelques années. J’ai fait comme tout le monde : je me suis adapté pour payer le loyer et manger. Et puis la télé est revenue. La vie c’est comme un océan, il y a des plats, des creux".