Souvenez-vous : Renaud chante un hymne inédit pour le Sporting d’Anderlecht en 1986

S'attardant sur les nouveaux albums de Taylor Swift et Claudio Capéo , Bruno Tummers a aussi présenté la compilation L’album de sa vie de Renaud , parue depuis quelques mois et qui contient les 100 plus beaux titres de Mister Renard.

Si Renaud a beaucoup chanté la France, l’auteur-compositeur-interprète français a des liens avec la Belgique.

Bruno Tummers, qui a fouillé les archives de la RTBF, est en effet tombé sur un inédit qui ne figure sur aucun album : une chanson pour… le RSC Anderlecht, dont il était fan, qu’il a interprétée en 1986 pour l’émission Cargo de Nuit à la RTBF.

"J’avais des potes, que j’ai toujours d’ailleurs, à Bruxelles, il y a une dizaine ou douzaine d’années et j’étais un fervent supporter des Mauves. J’avais composé une chanson pour eux qui s’appelait Allez les Mauves. Je la chantais le soir dans les bistrots" raconte Renaud à l’époque, concluant avec humour au journaliste à la fin de la chanson : "Tu comprends pourquoi je ne l’ai pas enregistrée".

On connaissait évidemment l’œuvre du Grand Jojo Anderlecht Champion en 1985, mais un peu moins cet hymne composé pour le club bruxellois qu’il affectionnait, au moment des heures de gloire du Sporting d’Anderlecht. Le RSCA remporte en effet la Coupe des vainqueurs de coupes et Supercoupe de l’UEFA en 1976 et 1978 et la Coupe de l’UEFA en 1983.

