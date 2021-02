"Sous la ceinture", polar sensation "à la belge" : "C’est une perle, ce serait dommage de le rater"

© Ker Editions

Faisant partie du jury du concours dans lequel Philippe Gustin participait, Michel Dufranne avoue : "On reçoit des tapuscrits de gens qui n’ont encore jamais écrit de roman, souvent c’est compliqué parce que ce sont des romans qui ne sont pas encore passés par les mains d’un éditeur, mais il y a des perles, et ça, ça en était une", commence-t-il.

Un djihadiste, un suprémaciste et une fonctionnaire des Nations Unies. C’est autour de ces trois personnages, pour le moins atypiques, que tournera ce polar bien ficelé. "On se demande vers quoi on va et comment ça va se terminer", précise le critique qui retient avant tout ce roman pour l’écriture qu’il juge "couillue" : "Surtout venant de la part d’un Belge, qui sort à vrai dire de nulle part de la sphère de la littérature. Ce n’est pas un politologue non plus. Mais il s’est dit qu’il allait écrire sur le terrorisme, avec second degré, cynisme, causticité, en prenant avec humour les revers et les excès de tout", explique-t-il.

Orné d’une couverture tout aussi représentative que son contenu, "Sous la ceinture" s’impose comme une grande réussite : "Je trouve que ce décalage, c’est vraiment une perle, ce serait dommage de le rater, ça sort la semaine prochaine", finit par rappeler le chroniqueur.