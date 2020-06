Sorties musicales : Lara Fabian mais aussi Christine and The Queens, Josef Salvat et James Taylor

Les sorties musicales sont de plus en plus nombreuses en cette période de déconfinement, après celles de Loïc Nottet , Lady Gaga et Blanche , et de -M- ou de l'ancien candidat de The Voice Pierre Lizée , voici désormais celles de Lara Fabian , Christine and the Queens , James Taylor et Josef Salvat .

Bruno Tummers a présenté les sorties musicales de la semaine ce 5 juin dans Le 6-8 avec celle d'une réédition du dernier album de Lara Fabian en tête mais aussi des nouveautés pour Christine and the Queens, James Taylor et Josef Salvat.

On retrouve dans cet album "des standards du jazz ou des titres qui se sont échappés des bandes originales des films hollywoodiens des années 1950", analyse Bruno. "Tout est basé sur la guitare, il y a la chaleur de la voix de James Taylor , classe et élégance ce sont les deux caractéristiques de cet album".

James Taylor est un chanteur américain qui s'est imposé "dans la vague folk des Bob Dylan , Crosby Still Nash & Young et Leonard Cohen . Il a sorti un premier album à la fin des années 1960 sous le label Apple Records la marque des Beatles . D'ailleurs pour son premier album il avait quand même Paul McCartney et George Harrison qui participaient à l'album" résume Bruno Tummers .

Cette réédition comporte trois titres inédits dont C'est l'heure. La chanteuse décrit le thème de cette chanson : "Elle invite et suggère la volonté de retrouver un espace dont l'énergie serait plus positive, pas seulement celle de la résilience mais de la résurrection, du meilleur côté des choses. C'est l'heure est presque comme une prière pour moi surtout à la vue de la période tellement chaotique et triste que nous traversons".

Devenue coach dans l'édition française de The Voice, Lara Fabian voulait profiter de cette exposition médiatique pour donner un second souffle à son album en le rééditant selon le chroniqueur, mais avec le confinement, il n'a pas pu sortir et The Voice France s'était arrêté. La réédition sort ainsi finalement ce 5 juin.

Le single In the Afternoon est le second extrait de cet album qui devait sortir au départ pendant le confinement. "Il a mis quatre cinq ans à faire cet album" détaille encore le chroniqueur.

Il revient cette fois avec un second album, Modern Anxiety, qui traite de "l'anxiété de la vie, de quitter la vingtaine, d'avoir une stabilité financière et d'être bien dans sa peau" analyse Bruno.

Christine and the Queens dans une "vita nuova"

Lara Fabian sort une réédition de son dernier album - © Because

Christine and the Queens marque aussi son retour avec un EP, sorti en digital avant le confinement et en physique cette semaine. Découverte avec les succès Saint-Claude et Christine "elle est arrivée avec un deuxième album où elle a tout changé : le look, le style musical, beaucoup plus funky, elle avait changé de nom aussi qui était devenu Chris" rappelle Bruno Tummers.

Se faisant de nouveau appeler Christine and the Queens, la chanteuse française revient avec La vita nuova qui "est accompagné d'un clip qui dure 13 minutes qui reprend des extraits des 6 morceaux que l'on retrouve sur cet EP".

"Elle décrit cet EP comme un pont entre le deuxième album qui était funky et le troisième dont on ne sait pas encore quel sera l'ambiance musicale" précise encore Bruno.

Le nom de cet EP est en lien avec la récente perte de sa maman. Les chansons ont été écrites et enregistrées en 1 mois et demi. "C'était un objet très cathartique pour moi. Les chansons parlent beaucoup de tout ce que l'on perd, a perdu, de ce que l'on va perdre, du manque, d'un deuil très marqué et travailler le visuel de cet EP est devenu une espèce de rêverie hyper baroque assez débordante qui m'a reconstruite aussi. C'était donc un peu La vita nuova" raconte notamment la chanteuse.