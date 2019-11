Sorties jeux vidéo : "Star Wars Jedi Fallen Order" et "Blacksad"

Blacksad : Under the skin

Il s'agit de la première adaptation vidéo-ludique de la bande dessinée espagnole Blacksad des auteurs Cannales et Guarnido note Gilles Banneux. La BD est bien connue pour avoir anthropomorphisé des animaux dans un univers policier.

"C'est un jeu d'aventure narratif qui se passe dans les années 50 à New-York" précise-t-il. L'histoire est la suivante : un propriétaire d'une salle de sports est retrouvé pendu la veille d'un tournoi important. Blacksad, le chat anthropomorphe est engagé pour résoudre l'enquête.

Gilles livre également son avis sur le jeu : "on ne clique pas uniquement sur l'écran. On se déplace, on collecte des objets. C'est très savoureux: il y a des dialogues à choix multiples qui ont des incidences. Il y a six fins possibles en tout (...) On retrouve l'ambiance des polars noirs américains".

"C'est assez réussi même si d'un point de vue technique, faute d'un budget pas très conséquent, il y a pas mal de bugs. Mais tout cela passe grâce à une direction artistique intéressante, à des musiques extrêmement agréables". Autre particularité du jeu, Blacksad dispose d'un "catsens" qui permet d'arrêter l'action et de scruter des détails qui passeraient normalement de manière inaperçue.