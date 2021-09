Soprano se rapproche "un peu plus près des étoiles" avec son nouvel album

Un artiste et un groupe extrêmement populaires ces dernières années sortent leur album respectif ce 3 septembre : Soprano avec Chasseur d’étoiles et Imagine Dragons avec Mercury Act 1. Bruno Tummers vous donne son avis sur ces disques qui marquent la rentrée.

Il innove également en ajoutant cette fois des sonorités aux années 80.

Les références nostalgiques à la décennie durant laquelle le chanteur de 42 ans a grandi se multiplient : il propose une chanson sur Daniel Balavoine, il évoque les New Kids on the Block ou les walkmans, ou rend hommage à deux grands films des années 80 avec les titres La boum et Le grand bleu. Enfin, le premier single de cet album est une adaptation d’un tube de Gold, Un peu plus près des étoiles. Didier Bourdon figure dans le clip et la vidéo du nouvel extrait de l’album, Dingue, compte au casting un autre Inconnu, Pascal Légitimus.

Soprano, papa à 16 ans d’un enfant né sous X, ne dénigre toutefois pas ses origines musicales puisqu’il invite des rappeurs comme Alonzo et Jul ainsi que l’icône MC Solaar.

"On retrouve sa joie de vivre, sa positivité à Soprano. Il est capable de passer d’une chanson d’amour à un son beaucoup plus cassant" analyse Bruno Tummers. Nul doute, le chanteur et rappeur français rassemblera les différentes générations sur ce disque.