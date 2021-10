Soprano prochainement à l’écran : "Je vais bientôt me lancer"

Soprano gagne énormément en popularité depuis ces dernières années au point de partir dans une tournée des stades . Avec Chasseur d’étoiles, on constate qu’il connaît désormais la recette miracle pour conquérir un large public : un équilibre entre "des tubes populaires et des morceaux beaucoup plus rap" pointe Bruno Tummers .

Les albums de Psy 4 de la Rime étaient déjà disques d’or et de platine, le premier album solo de Soprano s’est vendu à environ 250.000 copies "mais c’est à partir de Cosmo que je dépasse les 700-800.000 albums" hallucine encore aujourd’hui le rappeur.

Le collectif marseillais a eu la chance d’être soutenu par un poids lourd du rap français dès ses débuts : IAM. "Il a tout misé sur nous quand les maisons de disques ne voulaient peut-être pas nous signer. Quand on a eu le premier disque d’or, on a eu les larmes aux yeux car on savait tous les sacrifices qu'avaient faits Akhenaton et sa famille sur notre album" se souvient la personnalité préférée des enfants français. […] "On partait le soir coller les affiches dans toute la France. On a pris la voiture, on a fait toutes les petites salles et petites radios. Quand tu arrives disque d’or en indépendant, c’est une grande fierté".