Sommeil : on dort de moins en moins au fil des générations… Pour quelles raisons ?

Le sommeil et le sport Partie 2 - Le 6-8 - 28/10/2021 Le sommeil et le sport Partie 2

C’est clairement le cas. Il y a une dizaine de jours, l’asbl "Question Santé" a édité une brochure où l’on apprenait que, pour la première fois, la durée moyenne des nuits était passée en dessous de 7 heures, soit 20 minutes de moins qu’en 2010 et 90 minutes de moins qu’en 1970. Pour certains, cela ne pose pas trop de problèmes. Pour d’autres, cette réduction est la cause d’une fatigue chronique qui constitue la première plainte chez les généralistes. Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef des magazines Zatopek et Sport et Vie était dans Le 6-8 ce matin pour nous parler des causes génétiques qui président à cette capacité à résister bien ou mal au manque de sommeil.

4 images © Getty

Gilles Goetghebuer évoque que l’on parle parfois du "symptôme de la poignée de porte" qui signifie que lors d’une consultation on ne vient pas nécessairement pour cela. Mais on l’évoque à la fin de la consultation. "Docteur, je suis tout le temps crevé !". Les chercheurs utilisent un nouveau mot pour décrire cette caractéristique : le trototype (du grec trotos qui signifie "vulnérabilité"). Certaines personnes doivent dormir beaucoup pour se sentir en forme. D’autres se contentent de peu. A l’échelle d’une vie, le sommeil occupe ainsi 300.000 heures (un peu plus de 30 ans) pour les gros dormeurs et 200.000 seulement pour les petits dormeurs (un peu plus de 20 ans).

4 images © getty

Qu’est-ce qui se passe si on ne dort pas ?

On accumule des substances hypnogènes dans le cerveau (adénosine) qui finissent par l’empoisonner. Privé de sommeil, on perd la raison. On peut même en mourir. A la fin du XIXe siècle, une chercheuse russe, Marie de Manacéïne avait démontré que des jeunes chiens totalement privés de sommeil mouraient en deux semaines seulement ! Chez les Humains, le record de la plus longue veille date toujours de 1964. Il appartient à Randy Gardner, ce jeune étudiant de San Diego en Californie âgé de dix-sept ans. Il est resté 264 heures sans dormir. Lors de cette expérience, il était suivi par le Professeur Dement de l’Université de Stanford. On sait que lors de la quatrième nuit de veille, Gardner s’est pris pour Paul Lowe, le héros de la dernière finale de championnat de foot américain. Plus tard, il se mit à parler aux objets. ' Au cours de la dernière nuit de veille (la 11e !), on lui avait demandé de soustraire 7 de 100 et ainsi de suite '. Il arriva bien à 65 sans se tromper. Puis il s’arrêta en disant : "je ne me rappelle plus ce qu’il faut faire". On se doute qu’il n’était pas dans un état de grande lucidité. En même temps, il semble qu’il avait conservé tous ses réflexes. Lors de la dernière nuit, il avait battu le Docteur Dement au flipper par cent parties à zéro. " Aujourd’hui, une telle expérience ne recevrait plus l’assentiment des conseils d’éthique " note Gilles Goetghebuer .

4 images © Getty

Une histoire pour terminer ?

© Getty Gilles Goetghebuer raconte l’histoire de l’Américain Bob Beamon qui participait aux Jeux de Mexico en 1968 qui a marqué l’histoire en réalisant un bond prodigieux à 8,90 mètres au concours de la longueur, améliorant l’ancien record de 55 centimètres. Personne n’imaginait qu’un tel exploit fût possible. Pour preuve : le mètre ruban que les officiels avaient prévu pour mesurer les performances était trop court ! Pourquoi penser à lui ? " Parce que la veille du concours, Beamon avait été victime d’insomnie. Il était miné par des soucis personnels ". On lui avait supprimé sa bourse universitaire parce que, juste avant les Jeux, il avait refusé avec d’autres athlètes Noirs de participer à une rencontre d’athlétisme contre Brigham Young, une université réputée pour mener une politique d’exclusion raciale. Cette affaire avait été l’objet de grosses disputes conjugales. Bref, il errait dans les rues de la capitale mexicaine et, pour tuer le temps, il se serait même réfugié dans un bar pour boire une tequila. " Le lendemain, il explosait le record du monde avec un bond à 8 mètres 90 ! " rappelle Gilles. Souvent lorsqu’on ne dort pas, on est doublement frustré. D’abord parce qu’on a l’impression de perdre son temps. De plus, on est persuadé qu’on ne sera bon à rien le lendemain." En pensant à Bob Beamon, on peut au moins se débarrasser de cette seconde idée noire " conclut Gilles. Plutôt que de compter les moutons, je propose de compter les Bob Beamon.

Retrouvez les histoires sportives de Gilles Goetghebuer, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur la Une.