Slow flowers : découvrez les vertus de ces fleurs locales et de saison

Dans la rubrique "Made in Belgiqum" ce matin dans Le 6/8, Delphine Simon mettait à l’honneur les slow flowers, soit des fleurs cultivées avec passion localement. Une pratique se développant de plus en plus chez nous qui sent bon le printemps.

(S') Offrir des fleurs met toujours du baume au cœur. Quand elles sont écologiques, locales et de saison, l’occasion de sauter dessus est d’autant plus tentante. Il est bien là le pouvoir des fleurs !

"Une particularité des fleurs que vous allez acheter en Belgique, c’est qu’elles ont une odeur ! La plupart des fleurs qu’on achète viennent d’ailleurs, d’Afrique dans 80% des cas. Durant le transport, comme pour les fruits et légumes, elles perdent de nombreuses qualités et de vertus", témoigne Delphine Simon.

Le système des slow flowers est une initiative lancée par plusieurs producteurs en Belgique ayant décidé de se lancer dans une aventure périlleuse. Puisqu’en Belgique, les conditions climatiques ne sont pas toujours favorables à ce genre de cultures. "Ils ont accepté de s’adapter à la vérité de leur pays, à la météo et aux saisons et vendent donc leurs fleurs à partir du mois de mars jusqu’à la Toussaint, c’est une activité saisonnière", explique la chroniqueuse.