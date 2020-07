Slatch, l'application de messagerie à traduction instantanée qui devrait révolutionner la communication

Slatch, une application française de messagerie instantanée qui vient de paraître sur le marché a été mise au point pour faciliter le dialogue entre des langues différentes a informé Tom Salbeth dans Le journal du web du 6-8 ce 6 juillet. Vous ne maîtrisez pas bien les langues alors que vous devez converser par message ou en live avec d'autres nationalités ou ne savez pas vous faire comprendre à l'étranger avec des personnes qui ne comprennent que leur langue maternelle ? Ce "dialogue de sourds" ne sera bientôt plus d'actualité avec la technologie.

Messages et appels audio et vidéo traduits presque automatiquement En effet, Slatch, une application française, après quelques années de développement, vient de sortir, "a pour but de faciliter la transmission le dialogue entre les personnes de langues différentes" informe Tom Salbeth. L'application entend bien "bousculer l'offre de messagerie et révolutionner nos modes de communication" a indiqué Karel Bourgeois, le directeur général de Slatch. Slatch fonctionne "comme une messagerie instantanée sur Facebook ou WhatsApp" explique le chroniqueur. Il suffit simplement de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir les messages. Cela signifie qu'au moment où vous envoyez un message, celui-ci est traduit dans l'application dans la langue maternelle de celui, celle ou ceux qui le reçoivent et inversement. En plus de pouvoir parler avec une personne, Slatch permet aussi les conversations groupées et quelle que soit la nationalité de chacun des membres de celle-ci, vous pourrez tout comprendre et vous faire comprendre sans plus aucune difficulté. Les appels par visioconférence sont aussi permis avec Slatch mais ne se traduisent pas directement. Vous devrez appuyer sur un bouton prévu à cet effet pour obtenir la traduction lue par une voix informatisée annonce Le Figaro. Enfin, vous pouvez utiliser Slatch en face même de votre interlocuteur ou interlocutrice. Chacun doit se positionner d'un côté et de l'autre du téléphone et vous appuyez sur le bouton en question pour traduire tour à tour les paroles de chacun. Plus besoin d'intermédiaire traducteur donc !

Pas une première dans l'outil de traduction "L'objectif est d'effacer les distances géographiques et les barrières linguistiques qui nous séparent. C'est sur cette valeur d'universalité qu'a été fondée l'application, avec pour vocation d'offrir au plus grand nombre de nouvelles opportunités, personnelles et professionnelles, jusqu'ici impossibles" a de son côté réagi Patrice Lalloum, le fondateur de cette nouvelle app disponible gratuitement sur iOS et Android mais incluant des fonctionnalités payantes. L'application semble fonctionner correctement informe Le Figaro, sauf le problème des homonymes qui n'est pas encore réglé, un problème semblable à Google Translate. Ce n'est toutefois pas la première application du genre. Do Talk et Viber proposent un service presque identique mais le directeur de Slatch met en avant les messages cryptés des conversations et l'interface simple d'utilisation pour les différents médias qu'elle propose.