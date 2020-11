Sillonnez la Wallonie à vélo grâce aux parcours tracés par Wallonie Belgique Tourisme

En période automnale et en plus en plein confinement, il faut pouvoir s’aérer et profiter du grand air que la nature a à nous offrir. Si les promenades dominicales sont incontestablement en succès en ce moment, les balades à bicyclette le sont aussi. Et pourquoi ne pas sillonner les plus beaux itinéraires que nous réserve la Wallonie ?

"C’est l’occasion de ne pas prendre la voiture de s’aérer et d’être en dehors des foules quand vous allez vous aérer" pointe Olivier, un réel intérêt pour la préservation de la nature et de votre santé !

Autres possibilités de balades à vélo proposées par Wallonie Belgique Tourisme, celle des 'points nœuds'.

Vous avez certainement déjà croisé ces petits panneaux verts comportant un nombre distinctif lors de précédentes promenades. Forts répandus aux Pays-Bas et en Flandre, on en trouve de plus en plus dans le Sud de la Belgique. Ces balises sont disposées à des carrefours et vous renseignent les directions que vous pouvez emprunter vers les numéros des carrefours suivants, ce qui vous permet de modifier votre itinéraire à votre gré et de le planifier au préalable également.

Olivier Arendt prend l’exemple de la Wallonie Picarde, "une belle zone pour aller faire du vélo" car elle englobe à elle seule 1600 kilomètres d’itinéraires cyclables balisés. Cette région compte deux parcs naturels et trois villes de patrimoine : Tournai, Ath et Mouscron. "À vélo pour commencer en famille ce sont des territoires qui ne sont pas trop vallonnés".