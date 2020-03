Shy'm cartonne dans Profilage, elle y est bluffante !

Vous connaissez tous la série policière créée en 2009 et diffusée plus récemment sur la UNE télé. Depuis cette saison, grande nouveauté avec l’arrivée de Shy'm dans le casting de Profilage.

David Barbet s’est penché sur la performance de l’actrice car Oui, désormais on peut parler de la belle en tant qu’actrice comédienne. Mais comment s’en sort-elle ? Et bien pas mal du tout et pour tout dire même elle est plus que bluffante, elle joue super bien. Une vocation d’actrice s’affiche pleinement à l’écran.

Une belle performance…

Shy'm aurait suivi trois semaines de coaching avant de démarrer les tournages, elle a passé un vrai casting, comme tout le monde en trois étapes :

- Elle devait tout d’abord se présenter face cam,

- Elle a dû ensuite jouer plusieurs scènes devant des comédiens fictifs,

- et enfin, la rencontre avec l’acteur principal, là… Fini de jouer, il fallait assurer !

La chanteuse, enfin la comédienne a ainsi décroché son pass pour jouer dans la série mais bien plus encore, ce sera non seulement pour cette saison mais aussi pour la-les suivantes, c’est dire ce qu’elle cartonne !

L’actrice confiera à David Barbet combien elle souhaitait exercer ce métier d’actrice – comédienne. Elle aurait même refusé des projets au profit de cette perspective de vie. Elle ne veut plus jouer la chanteuse ou la personne sexy : "Je veux quelque chose de différent"

Et pour être différent, ça l’est car le personnage qu’interprète Shy'm est on ne peut plus mystérieux et complexe. De quoi ravir tous les rêves de la belle.

La diffusion samedi dernier sur la UNE fut un succès avec 200.000 téléspectateurs. Un rendez-vous à ne pas manquer tous les samedis à 20h05.