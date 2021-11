Shalane Flanagan a couru 6 marathons en 6 semaines : un exploit hors norme

Coup de projecteur sur l’américaine Shalane Flanagan. A 40 ans, la vice-championne olympique du 10.000 à Pékin en 2008 s’est lancé un incroyable défi cet automne : courir les six marathons majeurs d’affilée, en moins de 3 heures chacun.

N’importe quel médecin va vous dire qu’il ne faut surtout pas faire cela et préconise de ne pas courir plus de deux ou trois marathons par an même quand on est un spécialiste de la discipline explique notre chroniqueuse et journaliste sportive Christine Hanquet.

En résumé, Shalane Flanagan a couru à Londres en 2 h 35 min 04 s le 3 octobre, le marathon le plus compliqué selon elle, celui où elle a été obligée de marcher pour la première fois de sa vie, ce qu’elle préconise. Ensuite, elle avait enchaîné Chicago (2 h 46 min 39 s) et Boston (2 h 40 min 36 s) en 24 heures, les 10 et 11 octobre. "Sautant dans un avion à l’arrivée du premier pour rejoindre le Massachussetts" explique notre journaliste sportive Christine Hanquet sur le plateau du 8/9. Enfin, Comme Tokyo était cette année virtuel, elle l’a couru à Portland le 18 octobre en 2 h 35 min 14 s, sans foule ni organisateur nous apprend lequipe.fr. Le record du monde est à 2h14. "La volonté est aussi importante que le physique" a déclaré la championne.