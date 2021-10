Serge Gainsbourg, en 1964 dans l’émission Seul à Seul

Et en numérisant des bobines de 6 mm, la Sonuma a découvert une image d’archive de 1964 assez exceptionnels de Serge Gainsbourg qui nous quittait il y a déjà 30 ans . On remonte le temps dans les années soixante où l'on retrouve l'artiste à la tête de choux en nos studios dans l’émission Seul à seul qui était tournée au palais des congrès de Liège également le lieu des bureaux de la RTBF.

Du haut de ses 59 années de carrière et de ses 800 chansons, il a bercé plusieurs générations avec ses chansons. Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Ghrenassia, se révèle pour la première fois à la télévision au grand public en 1962 non pas dans une émission de variété mais dans le magazine d’information Cinq colonnes à la une de la RTF. Il apparaît en effet dans le cadre d’un reportage sur les Algériens ayant immigré en France et devient le symbole de cet exil nous apprends André Torrent dans Nos chansons ont une Histoire sur Viva+. A l'été 1963, ce simplissime Enfants de tous pays permet à la maison Pathé Marconi de remplir ses caisses.