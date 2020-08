Séjour insolite dans une cabane près de Seneffe ou sous les étoiles à Spa

Envie d'un petit séjour insolite dans la région du Centre ? Juliette Grégoire a testé pour vous deux nuitées originales, une dans une cabane à Seneffe et l'autre dans un Zome à Spa et aussi des boîtes d'ambiance. Après vous avoir dernièrement présenté un logement en Aqualodge et un restaurant dans une carrière du côté de Namur, Juliette Grégoire a vécu une nouvelle expérience insolite en Wallonie, dans la région du Centre et en Brabant Wallon.

Dormir dans une cabane dans les arbres à Seneffe

© Les cabanes de Marie Juliette Grégoire vous conseille un dépaysement total dans la région du Centre, à Seneffe, "dans un domaine magnifique de 30 hectares" du Château de la Rocq, bâti au 17ème siècle. Deux logements vous sont proposés et sont accessibles toute l'année : la cabane de Marie à 250€ la nuit petit-déjeuner compris et vélos à disposition pour parcourir le domaine, et la roulotte de Jules à 150€ la nuit avec les mêmes services. Juliette a testé pour vous la cabane dont le nom vient de la personne à l'origine de cette création, Marie Michiels. "Quand elle était petite, elle construisait des cabanes avec son grand-père qui est architecte, c'est un peu un rêve d'enfant devenu réalité puisqu'il y a neuf ans, elle a fait construire cette cabane" déclare Juliette. De la cabane, vous aurez d'abord une vue imprenable sur le domaine depuis la terrasse. Une fois la porte franchie, vous découvrirez un intérieur qui ravira les amoureux : "C'est hyper cocon, c'est chaleureux, bien décoré, vous avez un grand lit, tout le confort qu'il vous faut un pleine nature : une douche, un bain". La cabane n'est cependant réservée qu'aux adultes puisque elle culmine "quand même à six mètres du sol donc pour les enfants c'est trop risqué". Pour Juliette Grégoire, cette cabane est à renseigner car en plus, "quand vous arrivez vous avez des petites bouteilles de champagne et des petites attentions installées". Vous pouvez aussi ajouter un repas le soir à 60 euros par personne. Toutefois, "si vous voulez rester au budget de 250 euros vous pouvez amener vous même votre nourriture : il y a un frigo, un grille pain, un micro ondes". Pour plus d'infos, visitez leur site web : restauration-nouvelle.be

Des Homepartyboxes pour des repas à thèmes

© Michelle Van Meter/Eden_Images La chroniqueuse du 6-8 vous propose d'autres bons plans dépaysement intéressant comme ce concept novateur d'Antoinette Design, "une société créée par Céline Delcourte en 2017, spécialisée dans la décoration et la scénographie événementielle". Le secteur n'a pas été épargné par la crise sanitaire et Céline a détourné son concept en créant douze boxes à thèmes, à savoir des boites "où vous avez non seulement la déco mais aussi la nourriture qui est comprise". Juliette a notamment testé le box pic-nic, guingette et kids. De manière générale, ce sont des caisses avec du matériel. "Cela met deux minutes à s'installer, ce qui est bien c'est qu'avec cette box vous pouvez la transporter partout" précise Juliette Grégoire. Dans la box pic-nic se trouve notamment la vaisselle, nappe, et repas composé de charcuteries, fromages, pain, etc. Son prix de location : 10€ par personne et 25€ avec nourriture comprise. Dans la box guinguette, coup de cœur de Juliette, "vous avez une palette, des tapis, des bougies, de la super belle vaisselle, des loupiotes et au niveau nourriture il y avait une burrata à la pêche, des aubergines grillées, du humus". Prix : 15€ par personne et 35€ avec nourriture comprise. La box kids est idéale pour une anniversaire avec des enfants car elle contient "des confettis, des bonbons, des fanions, des crêpes, une petite table". Tout est donc fourni dans chaque boîte pour vivre sous une ambiance particulière. Découvrez toutes les infos et autres box sur le site d'Antoinette Design. Dans chaque box se trouve aussi "une playlist Spotify qui a été créée pour l'ambiance" ajoute encore Juliette.

Quand l'amour brille sous Le Chant des étoiles

© Le Chant des étoiles Vous voulez passer une soirée avec votre bulle... dans une bulle ? C'est tout à fait possible du côté de Spa, au Chant des étoiles, chez Marion et Benoît. Ce couple a "créé une structure en verre et en bois, un zome, c'est une structure unique en Belgique" précise Juliette Grégoire. La salle de bain se situe en dehors toutefois mais est très grande avec hammam et sauna. "J'ai adoré, on se sent bien, c'est chaleureux, on a une vue à couper le souffle, le soir il y avait toutes les étoiles, le matin le ciel rosé, c'était très joli. On a pris aussi un repas le soir car ce qui est bien c'est qu'on peut tailler un séjour sur mesure. Vous pouvez avoir le soir un repas compris, avoir un massage sur place, avoir un petit brasero avec marshmallows. Il y a plusieurs formules prévues" se réjouit Juliette. Un déjeuner copieux avec produits locaux vous attend également. Pour vivre cette expérience insolite en contact directement avec les étoiles rendez-vous sur le site du Chant des étoiles. Comptez 235€ par nuitée auxquels on rajoute le tarif si vous le souhaitez, du massage, sauna, hammam, etc.