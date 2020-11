Savourez la raclette authentique avec les conseils de Carlo De Pascale

Preuve de son succès grandissant, le 13 novembre, l’enseigne Delhaize a annoncé dans un communiqué que le Belge consomme plus de fondues et de raclettes en confinement, à hauteur de 10% d’augmentation des stocks du magasin. Même confiné avec sa bulle, il semblerait que le facteur 'convivialité' autour d’un appareil à raclette soit responsable de cette augmentation.

Elle est enfin là ! Voici revenue la saison des repas les plus savoureux, mais aussi les plus caloriques, de l’année. Le mois de novembre ne correspond pas uniquement au lancement de la saison des films de Noël mais il est aussi synonyme des repas chauds hivernaux comme la tartiflette, la fondue, ou la raclette !

Ces fromages sont différents du comté et du gruyère, qui s’identifient eux comme des pâtes pressées cuites. "On chauffe le caillé jusqu’à plus de 60 degrés. Résultat des courses, c’est facile à râper un comté, mais cela ne fond pas de manière aussi crémeuse que le fameux fromage à raclette" observe Carlo.

La raclette, au départ, consiste en une demi-meule ou demi-roue de fromage qui se fond devant le feu. "Cela grésille, gratine et coule et on la mange comme cela" note Carlo De Pascale. On racle en effet d’un côté puis de l’autre de l’ouverture de la demi-meule et puis on remet le fromage devant le feu comme le témoignaient notamment les archives de la RTS, la télévision suisse romande.

Arrive ensuite la raclette à tiroirs, "grâce à elle la raclette est arrivée dans tous les foyers" concède toutefois Carlo qui attire aussi notre regard sur l’étymologie du mot raclette. Si on dit bien la raclette pour l’activité en tant que tel, le fromage se dit, comme en Suisse, le raclette "parce que c’est le fromage à raclette". On fait donc une raclette avec du raclette.