Saule sort un album équilibré avec "Dare Dare", Maroon 5 livre un hommage musical à un être cher

Bruno Tummers a analysé les nouveaux albums de Maroon 5 et Saule, deux retours plutôt réussis et qui vous accompagneront avec des bonnes ondes cet été.

Maroon 5 existe depuis 25 ans et enchaîne les succès depuis 2005 et le fameux This Love.

La formation pop américaine revient avec un 7e album, Jordi. Le premier extrait s’intitule Beautiful Mistakes. Le titre de ce nouveau disque est un hommage à Jordan Feldstein, leur ancien manager décédé en 2017. L’album se referme d’ailleurs avec la chanson Memories, qui lui est aussi dédiée.

Collaborant souvent avec des stars de la chanson anglophone, à part Jason Derulo, le casting de cet album est cette fois moins populaire. "Ils ont voulu privilégier plutôt la musique et l’apport des duettistes sur les chansons […] et il y a un son très actuel, ils sont parvenus à se renouveler, c’est la chose la plus compliquée quand on a 25 ans de carrière" souligne Bruno Tummers qui juge ce retour réussi.