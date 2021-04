Sara Mortensen révèle la raison de son départ de "Plus belle la vie"

Elle l'avait espéré il y a un an après le succès de la première saison , la série Astrid et Raphaëlle revient pour une seconde saison sur La Une depuis le 11 avril pour le grand bonheur de Sara Mortensen que vous avez découvert dans Plus belle la vie.

Pour interpréter un tel personnage, l'actrice s'est préparée en amont. "J'essaie quel que soit le rôle, de ne trahir personne parce que quand on est acteur, on embrasse un certain nombre de personnages, de façon d'être, de vies et de métiers. J'essaie donc toujours de me documenter un maximum dans une documentation intellectuelle avec des lectures et documentaires, et de me documenter de façon vivante, en allant à la rencontre (des gens) et de m'immerger complètement" explique la comédienne de 41 ans.

Elle se dit évidemment très sensible à la différence et l'accueille avec beaucoup d'intérêt. "Ayant été (plongée) parmi des enfants du spectre autistique étant petite, j'ai continué toute ma vie et ce n'est jamais quelque chose qui m'a ni fait peur, ni rebutée. Au contraire c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé et j'ai continué. Pour Astrid, je me suis replongée complètement dedans pour mon plus grand bonheur".