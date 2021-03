Sara De Paduwa vous livre vos œufs de Pâques !

Chaque jour tentez de remporter votre colis constitué d’une boite d’œufs et d’une tablette du célèbre chocolatier Legast . Pour jouer rien de plus simple ; regardez Le 6/8 sur La Une et participez au jeu du matin en envoyant " Jouons " au 6003.

L’enseigne Legast, retourne aux origines du cacao. Ces artisans fabriquant de chocolat traquent leurs fèves dans les terroirs où elles sont nées et où elles ont développé leurs fins arômes de caractère : l'Amérique Latine.​

Installé dans une maison de maitre à Braine-le-Comte, l’artisan chocolatier Legast a remporté en 2018, la médaille d’or toute catégorie pour la Belgique et la médaille d’or " Tablettes de Chocolat Noir " pour l’Europe, au Concours européen Bean-to-Bar, le prix le plus important.

Avec sa compagne qui sillonne les petites plantations de cacao au Pérou, en Colombie et au Costa-Rica, le chocolatier Thibaut Legast a, depuis plusieurs années, opté pour torréfier et fabriquer lui-même un chocolat " Bean-to-Bar " (de la fève à la tablette) dans ses ateliers, au départ de fèves soigneusement sélectionnées et fermentées sur place. C’est avec sa tablette Gran Nativo Blanco, produit à partir de fèves rares d’origine péruvienne et torréfiées à Braine-Le-Comte, qu’il a remporté la médaille d’Or du Concours européen Bean-to-Bar, ainsi que l’or pour la Belgique de l’International Chocolate Awards. Ce prix récompense la qualité des tablettes fabriquées à partir de cacaos " fins ". Le concours Le Concours européen Bean-to-Bar prime les meilleurs chocolatiers d’Europe, du Moyen Orient et d’Afrique qui produisent leur chocolat " fin " artisanal à grande ou petite échelle.

"Le chocolat se travaille comme du bon vin. On vous vend du chocolat du Costa Rica dans les supermarchés mais ça ne veut rien dire. C'est comme annoncé Vin Français. C'est trop vague. Entre du cacao de montagne ou plus près de la côte, la différence est énorme. L'important c'est de bien sélectionner la matière première." Thibaut Legast