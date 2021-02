Sara de Koh Lanta souffre d’algoneurodystrophie : quelle est cette maladie ?

Tout a commencé par des problèmes articulaires comme pour beaucoup d’anciens sportifs, note Gilles Goetghebuer. A 51 ans, Sara a déjà subi 6 opérations du genou et la dernière qui consistait au placement d’une prothèse a très mal tourné. La zone opérée reste rouge, chaude, gonflée, transpirante. Or, après une visite chez son médecin, on constate qu’il n’y a pas de trace d’infection, pas de fièvre. Seulement une articulation terriblement douloureuse au point de ne pouvoir poser le pied sur le sol.

Une maladie très curieuse qui porte un nom impossible : l’algoneurodystrophie. Cela vient du grec "algo" qui signifie la douleur, "neuro" qui s’apparente à un problème nerveux et "dystrophie" qui vient d’un dysfonctionnement dans le cheminement de la douleur. L’algoneurodystrophie est donc une maladie de la douleur.

Explications avec Gilles Goetghebuer :

Logiquement la douleur est un signal de l’organisme pour alerter le cerveau de l’urgence d’une situation. Par exemple, si l’on porte des chaussures trop petites, la douleur va cheminer jusqu’au cerveau et celui-ci en retour va envoyer l’ordre de se déchausser ou de marcher d’une façon à ne pas avoir mal. L’aller-retour s’effectue à une vitesse d’environ 50 mètres par seconde. Le problème de l’algoneurodystrophie réside précisément dans ce décalage entre l’information initiale et la réaction. En clair, le cerveau continue d’envoyer des ordres de détresse alors que la situation ne le justifie plus. En l’occurrence, si l’on ne porte plus de chaussures très petites mais que l’on continue à avoir mal comme si on les portait toujours. C’est quelque chose de relativement banal après une grosse blessure ou une opération. On estime que cela concerne environ 15% des patients. Surtout les femmes et les personnes âgées. En clair, on continue d’avoir mal alors qu’apparemment tout est guéri !