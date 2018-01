Salon de l'Auto : les bons plans crédits et assurances

Un peu avant et pendant le Salon de l'Auto, les banques, assureurs et concessionnaires adaptent systématiquement leurs conditions. C'est donc le bon moment pour être attentif si vous envisagez de remplacer votre voiture !

Le conseil : il est important de continuer à surveiller les taux jusqu'au Salon de l'Auto, et même pendant, puisque Beobank qui chaque année détient le record du taux le plus bas n'a pas encore annoncé son offre.

Certains crédit ont également un acompte élevé et une dernière mensualité énorme ! Par exemple, sur une voiture Volkswagen à 20.000€, il vous sera demandé un acompte de 3.000€, 35 mensualités de 199€ (soit approximativement 7.000€) et une dernière mensualité de 10.000€ !

Les réductions spéciales Salon de l'Auto des assureurs

Analyser et comparer les assurances est la clé pour ne pas se faire avoir ! - © Tous droits réservés

De manière générale, beaucoup d'assureurs offrent des mois gratuits sur la prime d'assurance. Cela varie de 2 mois à 6 mois et varie également sur le prix total de l'assurance ou sur seulement une partie (RC, Omnium, etc.). Ethias, Belfius et ING offrent 2 mois. Touring propose 3 mois sur toutes les couvertures. Federal Assurance également mais seulement si l'assuré prend l'Omnium. Chez P&V, il s'agit de 6 mois !

D'autres assureurs comme Generali ou AXA parlent en pourcentage. AG Insurance choisit plutôt d'augmenter les mois de dégressivité de la voiture en passant de 24 mois à 40 mois !

A noter enfin que certains assureurs offrent des réductions permanentes pour les jeunes conducteurs, pour les voitures avec systèmes d'aide à la conduite, pour les véhicules à l'essence (et non pas au diesel), pour les voitures électriques ou hybrides. De plus en plus de nos jours, le prix de l'assurance est calculé en fonction de la facture et non plus du prix catalogue. Toutes ces offres nécessitent d'être analysées et comparées !