Saint-Valentin : sortez des sentiers battus avec ces idées cadeaux 100% belges

Pour changer du parfum et de la boîte de chocolats traditionnels, Valérie Kinzounza vous propose, dans Le 6-8, quelques idées de cadeaux 100% belges à offrir à votre moitié à l’occasion de la Saint-Valentin. A l’approche de la fête des amoureux, avez-vous déjà pensé à comment vous gâterez l’élu(e) de votre cœur ? Partagerez-vous un tendre moment à deux ? Serez-vous tenté par la nouvelle tendance gourmande avec les bouquets de "Boukeat" ou par les idées originales de notre chroniqueuse lifestyle du 6-8 ? En panne d’inspiration ? C’est par ici…

Délice, la box dédiée au plaisir et à la sensualité

Fruit de la collaboration étroite de cinq jeunes entrepreneuses liégeoises d’horizons différents, la box Délice s’impose comme un produit phare visant à décomplexer le plaisir. La box contient cinq produits naturels et sensuels, à consommer en routine ou au feeling, dans l’ordre ou le désordre pour se faire du bien : "On y trouve une huile de massage de la marque "Bobone", donc fabriquée à la main en Belgique, un gel orgasmique naturel et biologique, un sextoy, un baume pour le sexe, une trousse zéro déchet cousue main par l’une des entrepreneuses", énonce Valérie, "donc c’est vraiment destiné au plaisir, parce qu’elles trouvaient aussi qu’il y avait encore pas mal de tabous autour de ça", continue-t-elle. ►►► À lire aussi : Les agences de rencontres : tendance surprenante, mais bien actuelle en matière d’amour Toutes différentes, les entrepreneuses ont réussi à faire quelque chose qui réunit leurs différents domaines comme la création, l’acceptation de soi, la beauté, les produits naturels, souligne également la chroniqueuse. Ce cadeau qui profite aux deux amoureux coûte 119€, en vente sur www.aunorconcept.com !

Le sweat-shirt à message

"Si vous n’êtes pas du genre à faire de grandes déclarations enflammées à celui ou celle que vous aimez, le bon plan, c’est ce sweat-shirt qui fait bien passer le message "Toi et moi = boum boum"", propose Valérie. Pas de doute, l’essentiel est là, c’est l’amour, et pas besoin de long discours pour le dire ! Le sweat-shirt est signé la "Petite insolente", marque belge de t-shirts aux messages décalés et impertinents "qui ose dire ce que tout le monde pense tout bas". La marque propose également une gamme Saint-Valentin. Si vous êtes de ceux qui ont gardé leur âme d’enfant ou un côté quelque peu espiègle, ce sweat-shirt n’attend plus que vous. Disponible dans en modèle homme ou femme, il vous en coûtera 25€, à retrouver sur le site internet de la "Petite insolente".

L’alcool sucré de Cupidon

"C’est un gin artisanal 100% belge créé par Liègin en collaboration, et c’est ça que je trouve encore plus chouette, avec les cuberdons "Bonbons à l’ancienne", présente la chroniqueuse qui termine ainsi sa tournée d’idées cadeaux. Un alcool, à consommer bien entendu avec modération, répondant doux nom de Cupidon, aux saveurs de framboises et fruits rouges. "C’est vraiment sympa, parce qu’en plus l’objet est joli et vous pouvez le recycler après dans votre déco", finit-elle par conclure.

