Sacha Daout ce soir dans "À votre avis": "On va dédramatiser le coronavirus"

Le coronavirus pose de nombreuses questions. Pour y voir clair, une émission spéciale "À votre avis" vous donnera la parole ce mercredi 4 mars dès 20h20 sur la Une et sur Auvio avec comme sujet : "Coronavirus : c'est vraiment si grave docteur ?" pour interroger tous les spécialistes concernés par le virus. Sacha Daout sera aux commandes de l'émission en compagnie d'Ophélie Fontana. Dans Le 6-8, il justifie cette édition spéciale sur le coronavirus dont on parle partout dans les médias : "Je sais que certains s'étonnent de ce choix de proposer une émission sur le coronavirus mais on a décidé qu'on allait mobiliser la plus grande rédaction du pays, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les Belges sont capables de venir nous aider à préparer cette émission".

Le rôle important du public Coronavirus en Belgique: toutes les réponses à vos questions dans une émission spéciale de "À votre avis" - © PHILIP FONG - AFP La parole est donc au public. Vous pouvez les poster encore aujourd'hui à l'adresse email avotreavis@rtbf.be L'équipe de l'émission a déjà reçu des centaines de questions. "Des questions très surprenantes, très concrètes dans la vie de tous le jours" remarque ainsi le journaliste. Il détaille : "Cela part de choses très sérieuses comme qu'en est-il de mon entreprise parce qu'elle travaille avec la Chine, est-ce qu'économiquement je vais voler au chômage technique et économique. Puis il y a d'autres choses. Ce matin en arrivant, je me suis prêté à l'exercice et je viens de voir beaucoup de questions sur la transmission ou non du virus aux animaux de compagnie. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Maintenant il y a quand même une piste qui se dégage et qu'on va livrer ce soir". Sacha Daout prend en exemple les animaux de compagnie car il reconnaît que la rédaction n'avait peut-être pas pensé à ce sujet, qui préoccupe pourtant une part non négligeable de la population : C'est bien la preuve que c'est utile de faire appel au public pour aller là où le public veut qu'on aille et pas là où les journalistes ont envie d'aller en disant aux gens, c'est cela que vous devez savoir.

Un large panel d'experts et de thèmes abordés Coronavirus en Belgique: toutes les réponses à vos questions dans une émission spéciale de "À votre avis" - © JUNG YEON-JE - AFP L'émission proposera un très large panel d'experts puisqu'une vingtaine d'invités est attendue dans le studio. Comment la soirée sera-t-elle articulée ? "On a sélectionné 7 grands thèmes dans les 150 questions qu'on a gardées sur les 600 qui sont déjà arrivées" résume Sacha. Parmi les thèmes on retrouve entre autres les suivants : "Qu'en est-il de ma santé et de la manière dont le virus peut se propager. On va aussi parler de votre école, de votre lieu de travail. Il y a des choses que vous pouvez faire et que vous n'avez pas le droit de faire, que votre employeur doit faire aussi. On va parler de nos voyages, de l'économie et du rôle des médias". Ce dernier thème est important puisque les journalistes porteront un regard critique sur leur rôle d'information au cours de cette émission.

Dédramatiser le coronavirus Coronavirus en Belgique: toutes les réponses à vos questions dans une émission spéciale de "À votre avis" - © Fabian Strauch - BELGAIMAGE Si des centaines de questions sont déjà parvenues, l'équipe de À votre avis tentera de répondre de manière globale à toutes les questions que se posent les citoyens belges. Sacha prévient d'ailleurs : "On considère qu'il n'y a pas de questions idiotes. J'ai un peu ironisé sur les animaux de compagnie mais on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose qui touche les Belges et on n'y pensait pas nécessairement et c'est ultra concret, c'est notre vie de tous les jours". La RTBF ne cherche en aucun cas à susciter la panique mais bien à vous rassurer sur un virus qui ne fait finalement que quelques victimes de plus que la grippe saisonnière. Sacha Daout assure ainsi : Ce soir dans cette émission on va dédramatiser le coronavirus, on ne va pas vous dire on va tous mourir, mais on va très clairement expliquer ce que ce virus est déjà en train de changer dans nos vies de tous les jours.

N'hésitez pas à poser vos questions Coronavirus en Belgique: toutes les réponses à vos questions dans une émission spéciale de "À votre avis" - © Aude Vanlathem Il ajoute : "C'est le cas on ne s'en rend peut-être pas compte, va encore changer dans notre vie de tous les jours. Par exemple au niveau médical, les hôpitaux sont déjà en train de changer très clairement leur mode de fonctionnement. Ils vont nous expliquer ce soir en quoi ils vont changer ce mode de fonctionnement, avec deux trois appels à la raison aussi. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire appel à une psychologue pour parler de cette peur un peu irrationnelle. La bise est par exemple devenu quelque chose de très tabou". Ce qui effraie est plutôt l'inconnu que suscite le coronavirus. Il prévient également : "Il n'y a pas de réserves à faire et précisément il y a un peu d'appel à la raison. Dans les hôpitaux et les maisons de retraite ils ne sont vraiment pas contents sur le comportement des Belges. Une psychologue va nous expliquer pourquoi à un moment on s'est précipité dans les pharmacies, dans les urgences". C'est Ophélie Fontana qui décortiquera toutes ces questions, un rôle taillé pour la journaliste et animatrice selon Sacha : "D'habitude "À votre avis" c'est une émission qui récolte 20 messages à la minute, c'est énorme. Là on s'attend au double. Ophélie avec les compétences et la qualité qu'on lui connaît va synthétiser cela et lancer les questions à l'antenne et s'adresser directement aux spécialistes". En principe, si vous suivez l'entièreté de l'émission, il ne vous restera plus de questions en tête sur le coronavirus à la fin de celle-ci. Posez vos questions à l'adresse : avotreavis@rtbf.be Pour cela, branchez-vous ce mercredi 4 mars sur la Une en télé et sur Auvio dès 20h20 pour "Coronavirus : c'est vraiment si grave docteur ?" avec Sacha Daout et Ophélie Fontana. Programme disponible en version sous-titrée. Programme disponible en langue des signes sur notre plateforme AUVIO EN DIRECT dès 20h20.