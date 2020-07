Rien ne va plus entre Laurent Ruquier et Catherine Barma

Autant dire que "tout le monde en parle" si on s'accorde ce trait d'humour. La friction entre les deux meilleurs amis du monde étonne, détonne et pourrait même prendre la direction des tribunaux.

Ce ne sera pas un "Happy END"

L'été est agité dans le monde de la télé avec quelques rivalités.

Laurent Ruquier fut l'animateur de "On n'est pas couché" depuis 10 ans. La dernière émission a eu lieu il y a quelques semaines, fin juin. Après toutes ces années de clash, de polémiques et de succès, pour la rentrée Laurent Ruquier nous reviendra avec une nouvelle émission qui marquera aussi et surtout la fin de sa collaboration avec Catherine Barma; la productrice historique de Laurent puisqu'ils collaboraient ensemble depuis près de 20 ans.

20 ans d'amitié qui se brise en quelques semaines.

Petit Flash Back :

Laurent Ruquier explose à la télévision avec une émission : "On a tout essayé" dans les années 2000. Catherine Barma, alors productrice de Thierry Ardisson, se voit conseiller par celui-ci le dit Laurent Ruquier. Ils forment alors le début d'un duo gagnant : Barma / Ruquier.

On sait le succès de "On a tout essayé" pendant 7 ans mais aussi la force du duo qui performera aussi avec d'autres émissions comme :

"On ne demande qu'à en rire", 4 années durant et "On n'est pas couché" pendant 14 ans!



Après le licenciement de Thierry Ardission et de l'émission Tout le monde en parle, France 2 cherchait alors une nouvelle émission le samedi soir en deuxième partie de soirée.

Catherine Barma produit déjà Tout le monde en parle et là encore Thierry Ardisson voit Laurent Ruquier comme son successeur. Laurent Ruquier reste avec Catherine Barma pour faire une émission devenu mythique. Sauf que l'histoire se finit mal.

Laurent Ruquier décide d'arrêter on n'est pas couché en raison des mauvaises audiences mais aussi ne souhaitant plus travailler avec Catherine Barma. Celle-ci, furieuse invite Laurent Ruquier à payer les licenciements de sa boite de production.

Parce que tout se paie... Car il s'agit bien d'une histoire d'argent ! La boite de production de Catherine Barma facturait l'émission 190 000 euros. C'est toujours une histoire de gros sous; argent , pouvoir,... On connait l'histoire.



Laurent Ruquier : "je trouve son comportement grossier, pathétique, et lâche "

" Au bout de ces vingt ans, j’aurais aimé pouvoir lui dire merci. Son hypocrisie, sa lâcheté, sa vénalité m’en empêchent "

Déclare t-il au journal Le Monde.