Revivez le passage du duo Jean-Jacques Goldman-Michael Jones en 1986 à la RTBF

Ce 27 janvier dans "Le 6-8", Marion Jaumotte nous a proposé un extrait de la première de l'émission Swing de la RTBF en 1986 dans la séquence Sonuma. On accueillait le célèbre duo Jean-Jacques Goldman-Michael Jones en Belgique.

Marion Jaumotte est revenue sur un moment remarqué de Swing, une émission de variétés de la RTBF digne représentante des années 80. Elle annonce : "la toute première émission a été tournée depuis le Palais des Congrès de Liège et on avait comme invités Jean-Jacques Goldman et Michael Jones".

Le duo, bien connu de la chanson française, avait bien évidemment interprété le tube Je te donne, sorti l'année précédente sur Non Homologué, le quatrième album studio de Jean-Jacques Goldman. Ce disque de 11 plages contient un nombre incroyable de hits de l'auteur-compositeur-interprète, outre ce duo avec Michael Jones : La vie par procuration, Famille, Je marche seul, Pas Toi, Elle attend, Confidentiel.

L'émission Swing était présentée par Philippe Luthers. Il rappelait, lors de leur introduction sur le plateau, que le duo avait auparavant travaillé ensemble dans le groupe Taï Phong.

