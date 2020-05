Révélez la créativité et la fibre artistique de vos enfants avec ces kits éco-responsables

Découvrir l'art tout en s'amusant avec « Art and Kit » - Le 6-8 (93/255) - 13/05/2020 Découvrir l'art tout en s'amusant avec « Art and Kit »

Delphine Simon donne ses conseils de la semaine pour les divertir de manière responsable et durable dans Le 6-8. Si le déconfinement progressif est en cours, on doit toujours redoubler d'inventivité pour occuper les enfants. Delphine Simon livre deux nouvelles idées : un Art in Kit pour qu'ils révèlent leur fibre artistique et une cabane à construire et décorer dans leur chambre ou salle de jeux.

Art in Kit : apprendre l'art en s'amusant Vous souhaitez sensibiliser votre enfant à l'art tout en s'amusant ? Alors le Art in Kit est sûrement fait pour vous. Une dizaine de kits artistiques existent dans cette gamme où "chaque kit correspond à un artiste ou un courant artistique". Ce coffret leur permet ainsi d'apprendre l'histoire de l'art "sans qu'ils s'en rendent compte et de manière ludique" affirme Delphine Simon. "C'est 100% belge et l'avantage c'est que tout est dedans : pas besoin de pinceaux ou de peinture de la maison. Chaque kit est complet et vous permet de toute faire. Vous recevez une fiche technique indiquant de quelle oeuvre et de quel artiste on va parler" détaille la chroniqueuse. Chaque kit contient également une anecdote courte, colorée et ludique à lire avec l'enfant. Une autre feuille est aussi présente dans ce coffret et trois ateliers y sont décrits "pour reproduire l'oeuvre qu'on a présentée mais aussi d'autres œuvres". "Par exemple pour Calder (NDLR : Sculpteur américain connu pour ses mobiles), ils reçoivent tout le matériel pour faire leur propre mobile" précise Delphine. Cet apprentissage permet à chaque enfant, une fois la technique apprise sur un modèle, de faire "fonctionner sa propre imagination, interprétation" pour réaliser sa propre oeuvre. Les kits de trois ateliers chacun sont disponibles pour différentes tranches d'âge au prix de 20€ à commander sur le Facebook de Art in Kit portant notamment sur Monet ou Picasso.

Une cabane en carton à monter et décorer Révélez la créativité et la fibre artistique de vos enfants avec ces jouets éco-responsables - © Tous droits réservés Révélez la créativité et la fibre artistique de vos enfants avec ces jouets éco-responsables - © Tous droits réservés La cabane est une valeur sûre pour développer la créativité de votre enfant. Delphine Simon vous en propose une éco-responsable, aux dimensions tout à fait raisonnables (moins d'un mètre cube). La cabane de chez Mister Tody peut être construite par les enfants dès l'âge de 7 ans, en-dessous, la chroniqueuse conseille aux parents de la monter. L'avantage ? Mister Tody est une entreprise belge et cette cabane est "100% carton recyclable" et se monte et se démonte facilement. Par ailleurs, les enfants peuvent ensuite la décorer pendant de nombreuses heures : "Le plus, c'est de laisser libre cours à la créativité de votre enfant : on monte la cabane et puis ils la décorent" indique ainsi Delphine. La cabane comporte une petite cheminée, une fenêtre et même des velux. Une cabane à construire et à décorer soi-même - Le 6-8 (93/255) - 13/05/2020 Une cabane à construire et à décorer soi-même

Un site de vente en ligne éco-responsable Révélez la créativité et la fibre artistique de vos enfants avec ces jouets éco-responsables - © Tous droits réservés Cette cabane de chez Mister Tody, Delphine Simon l'a découverte sur une version éco-responsable de vente en ligne : waio.co Exit donc le Amazon, ici "c'est 100% belge avec des très belles valeurs" précise-t-elle. "Quand on a envie de mieux traiter la planète et d'avoir des gestes qui ont plus de sens on est un peu perdu. Où va-t-on trouver des vêtements éco-responsables, des livraisons où on va compenser les émissions de CO2 ? Ce sont les engagement sde waio.co" se réjouit la chroniqueuse. Et bien évidemment, waio.co propose "une énorme gamme de jouets éco-responsables avec du bois recyclé". Les prix sont certes un peu plus chers qu'en grande surface mais vous aurez des jouets artisanaux et locaux qui dureront bien plus longtemps. Delphine Simon pointe notamment la gamme de boule de bain Bath bombs maker, une bonne manière d'amener votre enfant à prendre son bain en s'amusant avec des produits bons pour la peau de vos enfants selon elle. Le site waio.co vous permet même de faire vous-même vos boules de bain.