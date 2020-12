Réveillon de Nouvel An : quelles danses étaient à la mode il y a plus de 55 ans ?

Le 31 décembre 1964, alors que la tendance était plutôt celle d’écouter La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan , "la journaliste Janine Lambotte se rend dans une école de danse pour se renseigner sur les dernières danses à la mode" indique Mathieu Van Overstraeten .

La danse à la mode en 1964 ? Le letkiss

La journaliste de la RTB remarque à l’aube de l’année 1965 que la danse à la mode, c’est une danse d’origine finlandaise et remise au goût du jour par Eddie Barclay, le letkiss, un "compromis entre la polka et la scottish, qui a remplacé le surf l’an dernier". Un constat étonnant tant la vague rock’n’roll engloutit pourtant le monde lors de cette décennie.

Comment se danse le letkiss ? Janine Lambotte résume les pas à effectuer : un jeté de pied à gauche, deux jetés de pied à gauche ; un jeté de pied à droite, deux jetés de pied à droite ; on saute une fois en arrière puis une fois en avant ; on saute trois fois en tournant un quart de tour… et ainsi de suite.

Un professeur de danse, qui enseigne depuis 1920, est également interrogé sur les danses de son début de carrière. 45 ans avant, on avait coutume d’apprendre le step, le foxtrot, le charleston, la valse anglaise et le tango.

Ce dernier estime que la mode du letkiss ne sera qu’éphémère : "C’est très gentil, agréable à voir danser mais cela ne tiendra pas longtemps". En effet, si son succès a été populaire à la moitié des sixties, il n’aura duré qu’environ une année en Europe de l’Ouest.