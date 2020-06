Retrouvez l'interprétation de France Gall de "C'est bon que tu sois là" en 1987 à la RTBF

Pascal Michel a proposé de se replonger dans un des passages télé en Belgique de l'une des grandes figures de la variété française dans Le 6-8 ce 10 juin, celui de France Gall.

En 1987, on l'a ainsi retrouvée dans l'émission Cœur et Pique sur la RTBF. "Cette émission présentée par Philippe Luthers accueillait pas mal de grands artistes qui ont maqué l'histoire de la variété française" précise Pascal. Lors de ce passage, France Gall interprète son titre C'est bon que tu sois là, dans le cadre de la promotion de son album Babacar, sorti la même année et devenu son disque le plus vendu, qui contenait également les tubes Ella Elle l'a, Évidemment et Babacar.

