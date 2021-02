Retour sur la carrière atypique de Serge Gainsbourg : "J’espère qu’il restera bien deux ou trois chansons"

A la fin des années 60, son duo avec Jane Birkin sur "Je t’aime moi non plus" fait scandale. "Et ça dans le monde entier, même au Vatican. Le pape n’était vraiment pas content de cette chanson où on entend les halètements de Jane Birkin", avance le chroniqueur musical.

Si la chanson fait beaucoup parler d’elle, Gainsbourg, lui, n’est pas encore bien identifié par le public. Dans les années 70, il est Monsieur Jane Birkin, puisque la star, c’est elle ! Reine de la comédie populaire, elle partage notamment l’affiche avec Pierre Richard.

Ayant scandalisé presque l’humanité entière, je pense que "Je t’aime moi non plus" restera comme un exemple de l’époque actuelle

En 1972, Serge Gainsbourg ne se fait d’ailleurs aucune illusion sur son parcours et sa future postérité, pointe Bruno en dévoilant l’archive dans laquelle Gainsbourg confie sa source d’inspiration pour "Je t’aime moi non plus".