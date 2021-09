Retour d’ABBA : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le groupe

C’est un événement dans le monde de la musique : ABBA revient après près de 40 ans de séparation. Bruno Tummers profite de ce come-back pour vous dévoiler 5 faits méconnus sur le groupe phénomène des années 1970. La nouvelle affole les fans : après plusieurs reports, l’annonce est enfin officielle, ABBA est de retour. Près de 40 ans après sa dissolution en 1982, le mythique groupe suédois aux près de 400 millions d’albums vendus se reforme. Un album de dix titres, intitulé Voyage, est prévu pour le 5 novembre et un concert en hologramme permettra au public d’admirer le groupe sur scène comme autrefois. Deux chansons de leur 9e album ont été dévoilées ce 2 septembre : I Still Have Faith in You et Don’t Shut Me Down. Personne ne reste insensible à la musique d’ABBA. Celle-ci a véritablement traversé les générations et tout le monde peut au moins citer plusieurs de leurs tubes. En 10 ans de carrière, le groupe a toutefois accumulé des anecdotes étonnantes. Bruno Tummers vous en dévoile 5 à l’occasion de cette reformation historique.

Les multiples versions de Waterloo

En 1974, ABBA remporte le Concours Eurovision avec Waterloo pour la Suède. Chanté en anglais, le morceau devient même un succès planétaire. Et pourtant, le groupe avait enregistré d’autres versions dans d’autres langues : notamment en suédois, en allemand, ou en français. "Cela a tellement performé en anglais et dans le monde entier qu’ils n’ont jamais eu besoin de ces versions étrangères" souligne Bruno Tummers. Agnetha, Benny, Björn et Anni-Frid sont aussi venus à Waterloo en 1974 après Chansons à la carte sur la RTBF avec André Torrent. "Ils se sont rendus dans la ville, il y a eu un bain de foule, une séance de dédicaces et puis ils ont gravi les escaliers de la butte" raconte aussi le chroniqueur.

Les carrières solos de Frida et Agnetha

ABBA se sépare en 1982 suite aux divorces des deux couples qui composaient le groupe. Mais cette dissolution ne sonnait pourtant pas la fin de leurs carrières respectives. Agnetha et Frida ont toutes les deux sorti des titres en solo comme I Know there is Something Going On. Frida au chant, est accompagnée par Phil Collins à la batterie.

La version française de Mireille Mathieu

La chanson The Winner Takes It All, qui évoque d’ailleurs le divorce du couple Björn-Agnetha, possède une version française, enregistrée dans les studios d’ABBA en Suède. C’est Mireille Mathieu qui chante ainsi Bravo tu as gagné, avec les membres de la formation de disco et pop suédoise dans les chœurs. "Ils étaient vraiment très amis parce qu’ils s’étaient croisés dans des festivals et émissions télé dans les années 1970" révèle Bruno Tummers.

Le 5e membre d’ABBA

Comme pour les Beatles avec George Martin ou les Rolling Stones avec Andrew Loog Oldham, ABBA avait un homme de l’ombre, le manager Stig Anderson qui a façonné son son et lancé sa carrière. Il repère Björn qui chantait dans des petits groupes et lui conseille de composer. Ce dernier se lie à Benny Andersson et Agnetha et Anni-Frid les rejoignent ensuite après leurs liaisons amoureuses. Stig Anderson coécrit les premières chansons du groupe avec Björn et Benny. C’est lui aussi qui propose l’ambigramme avec le B inversé comme logo.

2 images Björn Ulvaeus, Stig Anderson, Sven-Olof Walldoff, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad (Frida) et Agnetha Fältskog © AFP

Frida en duo avec Daniel Balavoine

Outre sa collaboration avec Phil Collins en 1982, l’année suivante, Anni-Frid a revisité en français le titre Arrival d’ABBA. Le résultat s’intitule Belle et est chanté en duo avec l’étoile montante de la pop française, Daniel Balavoine. Cette version est l’extrait d’un conte musical, Abbacadabra, l’adaptation des tubes d’ABBA pour les enfants. C’est sur cet album que figure aussi la réadaptation en français de Money, Money, Money par Plastic Bertrand, Mon nez, mon nez, mon nez.

2 images ABBA en 1975 © Jorgen Angel/Redferns

Retrouvez l’actualité musicale avec Bruno Tummers, et bien d’autres chroniques dans Le 6-8 en semaine sur La Une et sur Auvio.