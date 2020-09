Le géant Facebook revient à ses fondamentaux : une plateforme pour les universités a été créée le 10 septembre sur le réseau social a notamment informé Tom Salbeth dans Le 6-8 au sujet des nouvelles insolites et des buzz qui ont circulé sur internet ces derniers jours. Facebook a vu le jour en février 2004 mais n'a été rendu accessible au monde entier qu'en septembre 2006. En effet, le réseau social qui compte plus de 2 milliards d'abonnés s'est d'abord lancé uniquement pour les étudiants du campus universitaire d'Harvard par Mark Zuckerberg. "C'était un réseau universitaire interne, il fallait une adresse de l’université pour pouvoir accéder à Facebook" rappelle Tom Salbeth. Seize ans plus tard, 'TheFacebook' vit un retour aux sources : le réseau social relance en effet une plateforme universitaire baptisée Facebook Campus.

Une création suite au confinement Retour aux sources pour Facebook : une version Campus rien que pour les universités - © Facebook Cette plateforme universitaire, interne à Facebook, servira pour l'apprentissage à distance et l'e-learning. Sa création est une des conséquences du confinement. "Cette année, les étudiants de tous les États-Unis sont confrontés à de nouveaux défis alors que certains campus passent à l'apprentissage à distance partiel ou à temps plein, il est donc plus important que jamais de trouver un moyen de rester connecté à la vie universitaire" a assuré Charmaine Hung, responsable de produit de Facebook Campus, dans des propos relayés par Le Soir. "L'université est le moment de se faire de nouveaux amis, de trouver des personnes qui partagent des intérêts similaires et de découvrir de nouvelles opportunités de se connecter – des clubs aux groupes d’étude, en passant par les sports et plus encore". D'après Tom Salbeth, les universités auront entre autres la possibilité "d'intégrer les horaires de cours, des cours à distance ou en ligne, des cours qu'on peut suivre depuis l'auditoire en streaming".

Un accès aux étudiants pour les étudiants Retour aux sources pour Facebook : une version Campus rien que pour les universités - © Facebook Cette plateforme interne à Facebook exige cependant des accès spécifiques. Facebook Campus requiert un nouveau compte spécifique pour l'université. Les étudiants devront dès lors fournir leur mail universitaire et année de promotion. Ils devront préciser leur filière, matière et ville d'origine pour filtrer ensuite leur fil d'actualité selon leurs cours. Ils seront groupés selon leur université et ne pourront discuter avec des étudiants d'autres établissements sur cette plateforme ajoute Geeko. Cette nouvelle connexion permettra aux étudiants de différencier leur contenu de leur compte privé avec leur contenu scolaire. On assiste ainsi à un vrai retour aux sources puisqu'au départ, 'TheFacebook' servait comme annuaire de camarades d'université. L'un des buts de Facebook Campus est également de garder du lien social en période de confinement : les étudiants pourront créer des groupes et des événements et faire des conversations groupées dans une messagerie spéciale. Accessible pour le moment que dans une trentaine d'universités aux États-Unis, on ne sait pas encore si elle arrivera en Europe. Mais au vu du succès qu'a connu 'TheFacebook' en 2004, nul doute que cette plateforme envahira à nouveau le monde entier.

