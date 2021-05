Retour au jardin : quelles réglementations autour de nos espaces verts ?

Le retour des beaux jours va bientôt arriver, on l’espère. A cela s’ajouteront les apéros en petit comité dans son jardin, par exemple. Mais quid du bruit dans celui-ci ?

Dans Le 6-8, Yasmine Lamisse, juriste attitrée de l’émission, revient sur les réglementations mises en place pour nos petits espaces verts. Puis-je tondre notamment mon jardin quand je le souhaite ? La chroniqueuse juridique répond à la question.

"Les réglementations sont imposées commune par commune. Dans la commune de Liège, il est possible de tondre sa pelouse le dimanche de 10h à 17h, contrairement à d’autres communes comme Waterloo ou Braine-l’Alleud, qui elles, l’interdisent totalement", explique Yasmine Lamisse.

Si vous déménagez ou si vous devez tondre prochainement votre pelouse, pensez à vous renseigner auprès de votre commune !

Si cela n’est pas respecté, il est toujours mieux d’en parler au préalable avec la personne concernée. Cependant, la juriste met en garde : "On peut malgré tout porter plainte. Et cela peut parfois donner des amendes salées, administratives. Dans certaines communes, on peut même poursuivre au niveau pénal".

Dans une parenthèse, la chroniqueuse fait également part d' "En mai, tonte à l’arrêt". Une initiative lancée par la Faculté de Gembloux Agro-Bio Tech de l’Université de Liège en étroite collaboration avec Le Vif/L’Express afin d’inciter particuliers et entreprises à ne plus tondre sa pelouse sur une surface minimum d’un mètre carré durant le mois de mai.

Le but ? Permettre aux plantes, fleurs, abeilles, papillons ou insectes en tous genres d’y faire leur grand retour. Mais aussi prendre conscience des autres vertus d’un tel espace, notamment face aux enjeux climatiques.