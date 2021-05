Reprendre le sport après le confinement quand on est une personne âgée, une bonne idée ?

Se remettre au sport après des mois sans compétition sportive, c’est parfois difficile et encore plus pour les personnes âgées. Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef des magazines Zatopek et Sport & Vie, vous livre ses conseils pour une reprise en toute sécurité.

Si des secteurs comme l’HoReCa, la culture ou le monde de la nuit n’ont pas été épargné par les différents confinements, le sport a lui aussi sifflé un long temps mort de plusieurs mois chez les adultes. Maintenant que le déconfinement et le retour vers une vie 'normale' sont en bonne voie, comment peut-on trouver les ressources pour se remettre lentement, mais sûrement au sport si l’on fait partie des fameux 'trois fois vingt' ?