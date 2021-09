Rentrée scolaire : quelle gratuité et quelles assurances à l'école ?

Le sac est prêt, on a fait le plein des fournitures scolaires pour les enfants mais les frais scolaires peuvent rester une source d'angoisse pour les parents. Pour rappel, la gratuité à l'enseignement est garantie dans la Constitution belge mais l'école coûte pourtant parfois très cher.

La rentrée a sonné ! Yasmine Lamisse, la juriste du 6-8, décortique à cette occasion les règles en vigueur sur la relative gratuité de l'enseignement et sur les assurances à souscrire pour éviter le moindre problème.

La gratuité s'applique en réalité en maternelle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il existe aussi des plafonds pour les sorties scolaires "mais le problème est que pour les primaires et les secondaires, on n'a pas encore la gratuité totale qui est prévue" souligne Yasmine Lamisse.

Les communautés prévoient en effet des subventions pour les écoles. L'inscription à l'école est donc bien gratuite avec des plafonds prévus pour l'obligation scolaire et les fournitures.

Par contre, pour l'extrascolaire dans l'enseignement primaire et secondaire, rien n'est encore prévu légalement. Cela englobe tout ce qui concerne les garderies, les temps de midi, la nourriture, les excursions.

►►► À lire aussi : Indemnités, impositions, obligations : Tout ce qu’il faut savoir sur le bénévolat

On constate aussi des disparités de coûts entre les différentes écoles et réseaux. Si on constate des illégalités, il faut contacter l'association des parents ou le Pouvoir organisateur de l'établissement. Sachez aussi qu'il existe des médiateurs de la FWB ou encore l'Administration générale de l'enseignement.