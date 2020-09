Rentrée littéraire : les trois grosses sorties à ne pas manquer

En bande dessinée, Mathieu Van Overstraeten pointait les histoires des Radium Girls et de New York Cannibals . Rayon romans, Michel Dufranne révèle les deux 'blockbusters' : le nouveau Ken Follett Le crépuscule et l'aube et La proie de Deon Meyer .

Dans ce contexte, on suit Edgar, un gamin doué pour construire des bateaux. "Son village est ravagé par les vikings, il fuit, il arrive dans une bourgade et il va y construire un pont car la bourgade est assez peu accueillante et la création d'un pont permet de la relier au monde" relate Michel Dufranne . On observe ainsi encore la dimension architecturale des romans de l'auteur britannique.

"Vous apprenez énormément de choses car ils bossent avec des historiens et des policiers c'est blindé et ce sont des grands raconteurs d'histoire" résume le chronqiueur.

Si toutefois vous n'avez jamais lu Deon Meyer ou Ken Follet t, le chroniqueur vous conseille d'éviter ces deux nouveaux romans car d'une part les anciens existent en poche et sont moins chers, et d'autre part, les deux auteurs ont sorti des livres en rapport avec ces nouvelles histoires : Deon Meyer donne des notes d'espoir sur l'Afrique dans ses précédents romans alors qu'ici il attaque la corruption qui la gangrène et ce nouveau livre de Ken Follett donne des nouvelles révélations sur son best-seller des Piliers de la Terre.

Tant pour ce roman de Meyer que pour celui de Follett, Michel Dufranne estime que la recette identique du succès est toujours présente : "Ce serait des premiers romans on dirait qu'ils tirent sur la ligne, qu'il y a trop de détails et des intrigues secondaires sauf que comme les deux racontent super bien, vous êtes embarqué et acceptez tout".

Une réédition posthume d'un livre de Jean-Patrick Manchette

Rentrée littéraire : voici les sorties à ne pas manquer - © Série Noire

À l'occasion des 25 ans du décès de Jean-Patrick Manchette, son roman L'Affaire N'Gustro a été réédité dans la Série Noire. "Il a été une révolution dans le polar et la littérature française" lance d'emblée Michel Dufranne, justifiant une telle réédition.

Cet auteur français fait basculer en 1971 le polar francophone dans "une littérature qui s'intéresse aux gens, une littérature sociale" avec L'Affaire N'Gustro.

Jean-Patrick Manchette se destine d'abord à l'écriture de scénarios de films avant d'écrire des romans. Au départ, ce récit est en fait celui d'un scénario de film inspiré d'un fait politique réel, l'affaire Ben Barka, la disparition du leader de l'opposition marocaine en 1965 à Paris. Ce scénario est finalement proposé à la Série Noire.

Le livre compte deux 'films' narratifs. Le premier se situe dans une villa à Paris : "Le chef des services secrets d'un pays africain inventé et un général qui attendent pour repartir au pays et qui écoutent les bandes enregistrées par un certain Butron". Le second parle de ce Butron, un malfrat d'extrême droite, pion et 'petite main' de cette affaire et qui "vient d'être suicidé par officines de l'État". L'Affaire N'Gustro mêle intrigues des services secrets et décolonisation avec un fait encore bien d'actualité, la réapparition du nationalisme remarque Michel.

"Tous les personnages sont antipathiques au possible mais on adore les suivre, on est happé dans cette histoire. Manchette est un super écrivain qui change de ton, on voit que les mots et les styles de langage sont (bien) choisis" analyse-t-il.

