Rencontre : il qui fait le tour du Brabant Wallon à pied pour Cap 48 !

Guillaume, habitant du Brabant Wallon et plus précisément de Braine-le-Château, réalise le GR127 en 12 étapes au profit de l’opération. " J’ai découvert qu’il y avait un GR – Grande Randonnée – qui faisait le tour de ma province. Je me suis dit : Hé, mais c’est chez moi ! " Un challenge qui se voulait initialement personnel. Entre temps, le Brainois se blesse. En janvier 2021, le trentenaire, pompier de profession, subit sa 4eme opération du genou, suivie de 9 mois de revalidation. " Je me suis dit que je pourrais faire 1 étape par mois durant ma rééducation. Puis 3 tous les trimestres. Finalement, je suis arrivé au terme de ma revalidation fin août, avec l’idée de tout faire d’une traite ! "